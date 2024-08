O Sertões iniciou a edição 2024 nesta sexta-feira em Brasília com o Prólogo e o Super Prime, que definiram a ordem de largada da primeira especial, que acontece neste sábado (24), tendo como destino a cidade de Formosa.

Melhor colocado no Prólogo entre os carros, Lucas Moraes repetiu o resultado no Super Prime, vencendo o mata-mata de forma especial, em um embate contra seu pai, Marcos Moraes.

Como foi a sexta-feira do Sertões

Partindo do acampamento em Brasília, localizado no estacionamento da Arena Mané Garrincha, os carros, motos e UTVs tiveram como primeira atividade o Prólogo, um trecho curto e cronometrado que determinava os oito melhores colocados para a disputa do Super Prime, um mata-mata entre as classes tendo como objetivo final a escolha da posição de largada no sábado.

Motos: Disputa Yamaha x Honda

Os oito que avançaram para o Super Prime entre as motos representavam as marcas japonesas, sendo três Hondas, que ocuparam o top 3 da classificação no Prólogo, e cinco Yamaha.

Porém, ao longo da disputa, os números foram se equilibrando, com a final ficando entre Adrien Metge, da Yamaha, e Gabriel Soares, o “Tomate”, pela Honda. Metge conseguiu a vitória para coroar a volta por cima após um primeiro embate complicado no Super Prime, com o francês sofrendo uma queda.

UTVs: Vitória da “Dinastia Varela”

Na classe que mais jogou poeira na arquibancada (literalmente), os UTVs entregaram grandes disputas do começo ao fim.

Na disputa derradeira, entre Bruno Varela / Ari Fiuza contra Jean Azevedo e Idali Bosse, Varela levou a melhor, garantindo o direito de escolha na ordem de largada do sábado.

Carros: Final emocionante entre pai e filho

No Prólogo, Lucas Moraes já mostrou força, garantindo a primeira posição. E, durante o Super Prime, não foi diferente, passando pelas duas fases iniciais, que foram marcadas por grandes disputas, além de problemas para alguns pilotos, como Glauber Fontoura, que perdeu o controle de seu carro e quase bateu na estrutura de largada.

Mas a final foi o grande destaque do dia. De um lado, o pai, Marcos Moraes. Do outro, o filho, Lucas Moraes. Em uma bela disputa, Lucas sabia que estava prestes e a vencer e, nas curvas finais, desacelerou, para garantir que cruzaria a linha de chegada quase ao lado de seu pai.

O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação do Sertões 2024, com cobertura completa nas redes sociais, no site e no canal do YouTube. A caravana deixa Brasília neste sábado (24) com destino a Formosa, no estado de Goiás.

