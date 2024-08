O dia no acampamento do Sertões amanheceu com uma notícia que decepcionou todos os competidores: a primeira especial da edição 2024 do maior rally das Américas precisou ser cancelada de última hora.

Com previsão de saída às 8h30, os pilotos e navegadores iriam de Brasília para Formosa, no interior de Goiás. Entretanto, a equipe do Sertões constatou durante a noite a queda de uma ponte em um trecho central da especial. Foi discutida a possibilidade de excluir esse pedaço da disputa, mas isso deixaria a especial com apenas 80km de extensão e, por isso, optou-se pelo cancelamento. A informação foi enviada aos competidores às 2h da manhã.

"Devido à queda de uma ponte no KM 86.45 constatado agora de madrugada, a especial de hoje está cancelada e seguiremos em deslocamento livre até Formosa", informou a organização. "Na localidade dessa ponte não há nenhuma alternativa de passagem ou forma de reconstruí-la em poucas horas".

"A opção seria cortarmos todo o trecho e iniciarmos após o 1º abastecimento em Padre Bernardo, porém nesse caso a Especial teria apenas 80 kms, tornando-se inviável", seguiu o comunicado oficial. A primeira etapa teria um deslocamento inicial de 38km até a largada da especial, com extensão de 236km, antes do deslocamento final de 253km, o que tornaria este um dos dias mais longos da edição 2024 do rally.

Os pilotos destacaram que este seria um dos dias mais desafiadores do rally, devido a um trecho de 60km de extensão em meio a uma serra. Agora, a caravana do Sertões segue deslocamento para Formosa a espera do início oficial no domingo. O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação do Sertões 2024, com cobertura completa no site, nas redes sociais e também na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

