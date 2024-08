O Sertões realizou nesta quarta-feira a segunda parte da etapa Maratona. Com os carros e UTVs CBA fazendo o trecho mais longo da disputa, com mais de 400km de especial cronometrada, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio venceram mais uma e dispararam na liderança dos carros, com mais de 13min de vantagem.

Nos UTVs, Rodrigo Luppi e Maikel Justo venceram a primeira de 2024, mas Rodrigo Varela e Matheus Mazzei seguem na liderança. Já nas motos, Martin Duplessis quebrou a hegemonia de Adrien Metge ao vencer hoje, mas o francês da Yamaha segue com folga na ponta.

Carros: Moraes / Bentivoglio mantém favoritismo e vencem mais uma

Hoje foi o dia dos carros fazerem o trecho longo da Maratona, ainda em Luis Eduardo Magalhães na Bahia, com uma especial cronometrada de mais de 400km em trechos dos mais desafiadores do Sertões 2024.

Mesmo com os desafios, a dupla formada por Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio seguem mostrando um forte ritmo com mais uma vitória em 2024. Os dois concluíram a especial em 05h02min49s, 03min47s à frente de Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcos Moraes e Fabio Pedroso vieram em terceiro, a 06min50s.

Com isso, Moraes / Bentivoglio dispararam na liderança, abrindo 13min32s para Gastaldi / Sachs, enquanto Moraes / Pedroso seguem em terceiro, a 25min04s.

UTVs: Luppi / Justo vencem a primeira de 2024

Nos UTVs, a vitória ficou com a dupla Rodrigo Luppi e Maikel Justo, no primeiro triunfo do #117 na edição de 2024. Os dois concluíram a especial em 02h56min59s, tendo feito o trecho mais curto da Maratona. Rodrigo Varela e Matheus Mazzei vieram em segundo, a 01min55s, enquanto Zé Helio e Julio Cesar Zavatti ficaram em terceiro, a 02min41s.

Mesmo sem ficar no top 3, Denisio do Nascimento e Gunnar Dums seguem na ponta da classe, mas veem Varela / Mazzei a apenas 56s de distância. Tomas Luza e Flávio França fecham o top 3 a 02min56s.

Motos: Duplessis quebra hegemonia de Metge

Pela primeira vez no Sertões 2024, a vitória na classe das motos não ficou com Adrien Metge. O francês da Yamaha errou durante o trajeto e, com isso, terminou na quinta posição. Martin Duplessis, da Honda, terminou na frente nesta quarta-feira, com 02h54min35s. Gabriel Soares e Mason Klein, também da Honda, fecharam o top 3 a 35s e 42s. Gabriel Bruning e Metge colocaram a Yamaha entre os cinco primeiros, a 02min29s e 02min47s.

Mesmo com o tempo cedido, Metge segue tranquilo na liderança da classe, tendo 09min04s de vantagem para Duplessis, com Klein em terceiro, a 09min08s.

Na quinta-feira, o Sertões se despede de Luis Eduardo Magalhães, com a sexta etapa de 2024 levando os pilotos de volta a Formosa, em Goiás. Em um dos trechos mais longos desta edição, os pilotos terão que navegar 634km, sendo 139 de deslocamento inicial, 218 de especial cronometrada e mais 277 de deslocamento final.

O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação e emoção do Sertões 2024. Acompanhe a cobertura completa no site, nas redes sociais e no canal do YouTube.

