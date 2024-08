Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio seguem voando no Sertões 2024. Nesta quarta-feira, a dupla conquistou mais uma vitória, agora na segunda perna da etapa Maratona, eles abriram mais de 13min de vantagem para os competidores mais próximos.

Com três dias restantes de disputa antes da linha de chegada em Brasília, os dois começam a olhar para a reta final da prova, mas Bentivoglio destaca os desafios que marcaram a disputa desta quarta-feira.

"Hoje com certeza era uma especial muito importante, segunda parte da Maratona, especial longa", disse Bentivoglio. "Logo no início ali a gente teve um problema com o powershift, que parou de funcionar. Aí o Lucas foi na embreagem, mas teve uma tocada muito rápida e segura".

"Mas é aquilo que eu sempre falo: as pessoas olham muito para a Maratona, que é um ponto importante, mas acabam subestimando o resto. O Sertões ainda tem três dias muito importantes pela frente. E a gente, claro, tem uma vantagem agora, que nos permite não assumir alguns riscos, mas a gente tem que impor um ritmo bom para poder se manter focado e concentrado e tentar chegar bem em Brasília".

Já Moraes comentou como a dupla deve abordar a reta final do rally, tratando de administrar a liderança quando possível.

"Com duas vitórias, a gente saiu de 5 minutos para 13 minutos [de vantagem na liderança] ao final das duas etapas", analisou Moraes. "Mas ainda tem três dias. E espero que a gente consiga levar o caneco em Brasília".

"É claro que os concorrentes mais diretos ali que estão em segundo e terceiro, o próprio Gastaldi andando muito forte, o meu pai [Marcos Moraes] andando muito forte também, o Carlinhos. Enfim, tem muito piloto bom, então você não dá pra baixar a guarda, essa é a verdade. O negócio é continuar andando forte, mas não arriscar nos lugares mais perigosos, porque a gordura é pra isso".

