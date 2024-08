A terça-feira (27) que marcou a abertura da etapa maratona da 32ª edição do Sertões, foi considerada tranquila pela dupla Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio. O duo, que está a bordo do Toyota GR DKR Hilux #323, conquistou a vitória da especial do dia, disputada em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e ainda voltou a liderar a classificação geral da categoria Carros.

O trajeto da primeira “perna” da maratona, que leva esse nome justamente por restringir o tempo de ajustes nos carros, foi de 263 km cronometrados para a categoria, que teve um cronograma diferente de Motos e UTVS. Lucas e Kaíque partiram na segunda colocação, logo atrás de Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti.

Dia tranquilo e susto com adversários - A dupla do #323 teve um dia calmo na especial, passando por brejos, fazendas e trechos de veredas. Ainda na primeira parcial, Lucas e Kaíque tomaram um susto com o capotamento da dupla líder Weisheimer/Andreotti. Preocupados com a segurança dos adversários, pararam para auxiliar. Piloto e navegador estão bem.

“A especial foi muito limpa para nós, estávamos tirando a diferença para o Adroaldo e o Beco, tínhamos cerca de 20 segundos de distância deles e, de repente, eles fizeram uma curva e capotaram na nossa frente. Foi uma cena assustadora, muito ruim de ver. Paramos, o Kaíque desceu para conferir se estava tudo bem e graças a Deus eles estavam. Maratonas são sempre muito traiçoeiras e hoje foi muito rápido, com curvas a 160 km/h”, comentou Lucas, que é piloto oficial Toyota Gazoo Racing e compete com o apoio de Red Bull, Strava, Repsol, Oakley, Zapalla, Reserva e SpeedMax (PneuStore).

Com isso, Lucas e Kaíque faturaram a especial com 2h16min48s96. A segunda colocação ficou com Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, 1min38s72 atrás. O top-3 foi encerrado pelo pai de Lucas, Marcos Moraes e o navegador Fábio Pedroso. Eles anotaram 2h19min47s35.

Na colocação geral, Lucas/Kaíque foram uma das duplas bonificadas com redução de tempo. Por isso, somado a vitória desta terça-feira, eles estão na liderança com 9h59min58s83. Gastaldi/Sachs ocupam a vice-liderança com 8min48s07 de diferença. Marcos/Pedroso estão em terceiro lugar com 11min17s14.

Amanhã os Carros enfrentam a segunda parte da maratona, que terá 418 km cronometrados, ainda em Luís Eduardo Magalhães. A preparação dos carros só poderá ser feita durante 90 minutos pelos pilotos e navegadores, sem ajuda externa. O Rally dos Sertões segue até 31 de agosto, com destino final em Brasília (DF).

