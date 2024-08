O Sertões encerrou nesta terça-feira (27) a primeira metade da edição de 2024 com o início da etapa Maratona, um dos maiores desafios da prova. Entre os carros, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio voltaram a vencer e reassumiram a liderança geral, após Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti sofrerem um acidente que os forçaram a abandonar a etapa.

Entre as motos, Adrien Metge levou mais uma e segue dominando na classe. Já nos UTVs, vitória de Ricardo Basso e Wellington Rezende, enquanto Bruno Varela / Ari Fiuza seguem na ponta da classe.

Entenda como funciona a etapa Maratona:

Nesta terça, os veículos CBM (motos, quads e UTVs) fizeram o trecho longo, com 434km de extensão, sendo 418 de especial cronometrada. Já na quarta, eles fazem o percurso curto, de 293km total, com 236 de especial. Os modelos CBA (carros e UTVs) fazem o caminho contrário.

Todos os pilotos e navegadores têm ainda mais um desafio com a etapa Maratona. Como ela continua na quarta-feira, as equipes não podem mexer nos veículos, que estarão em regime de parque fechado, tendo que começar o segundo dia de atividades da mesma forma com a qual começaram. Ao entrarem no acampamento, pilotos e navegadores têm apenas 90min para fazerem as alterações necessárias.

Carros: Moraes volta à liderança em dia de acidente para Weisheimer

Os carros tiveram mais um dia atribulado no Sertões, com um trecho de 40km do especial sendo cortado devido a focos de incêndio em uma fazenda que fazia parte do percurso. Com isso, a terça-feira acabou relativamente cedo para pilotos e navegadores.

Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio terminaram a primeira parte da Maratona com 02h15min51s96, 02min36s72 à frente de Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcos Moraes e Fabio Pedroso completaram o top 3 do dia.

Vencedores da segunda-feira, Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti tiveram um dia para esquecer. A dupla sofreu um acidente e foi forçada a abandonar a etapa. Com isso, eles perdem a liderança geral da classe, que volta a ser de Moraes / Bentivoglio, que têm 09min45s de vantagem para Gastaldi / Sachs, enquanto Moraes / Pedroso fecham os três primeiros, a 18min14s.

UTVs: Vitória de Varela / Fiuza

Bruno Varela e Ari Fiuza foram os vencedores do dia, completando a especial em 05h20min40s, apenas 10s à frente de Denisio do Nascimento e Gunnar Dums. Fabio Pirondi e Enio Bozzano fecharam o pódio a 02mim08s.

Na classificação geral, Varela / Fiuza lideram com 16h19min33s, 02min38s à frente de Nascimento / Dums, enquanto Tomas Luza e Fabio França estão a 05min49s

Motos: Mais uma do francês da Yamaha

Na classe das motos, só dá Adrien Metge. O piloto francês levou mais uma nesta terça-feira, triunfando no trecho longo da Maratona com um tempo de 05h11min33s87, 01min07s à frente de Mason Klein, americano da Honda. A Honda ainda teve Martin Duplassis em terceiro, a 03min22s e Gabriel Soares em quarto a 07min27s. Gabriel Bruning colocou uma segunda Yamaha no top 5 a 08min15s.

Com isso, Metge vai disparando na frente, tendo agora 11min12s de vantagem para Klein, com Duplessis em terceiro a 11min51s.

Na quarta-feira, o Sertões conclui a etapa Maratona ainda em Luis Eduardo Magalhães. Os carros e UTVs CBA percorrerão um trecho de 434km, sendo 418km cronometrados. Já as motos, quadriciclos e UTVs CBM farão 293 de deslocamento, sendo 236 válidos pela especial. O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação e emoção do Sertões 2024 com cobertura completa no site, redes sociais e canal do YouTube.

