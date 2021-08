Sertões: Nelsinho Piquet termina em 6º em sua classe nos UTVs

Após oito especiais em nove dias de disputa a dupla Nelsinho Piquet e Flavio França completou o Rally do Sertões. A primeira participação completa de Piquet no maior rali contou com momentos de êxtase e frustrações, mas teve um final feliz com o 6º lugar na classe UTV2.

Piquet e França levaram o Can-Am Maverick X3 ao limite em situações nas mais diversas situações de terreno ao longo do maior rali das Américas e conquistaram o 24º lugar na classificação geral dos UTVs.

Neste sábado Piquet e França finalizaram a oitava especial do rali, chamada “Alagoas”, os pilotos percorreram 249 km sendo 152 km com trecho cronometrado. A dupla da Cottom/Mattheis conquistou o 12º lugar geral entre mais de 80 UTVs e o 4º lugar na classe UTV2.

A competição acaba com uma especial a menos, neste domingo os pilotos teriam um trecho cronometrado entre Arapiraca/AL e Tamandaré/PE, com 133 km de percurso. O cancelamento ocorreu devido as condições climáticas do local e por isso equipes e pilotos fazem somente o deslocamento até Tamandaré.

Ao todo Piquet Jr. e Flavio França enfrentaram mais de três mil quilômetros de deslocamento sendo aproximadamente 2.000 km de trechos cronometrado.

“Agora que a parte de especiais e adrenalina acabou posso dizer que foi muito bom, estou feliz em ter completado a prova e só tenho a agradecer a XP, Motul, Can-Am, Cotton/Mattheis pela oportunidade”, disse Piquet. “Também quero agradecer meu navegador Flavio França por participar desta jornada comigo. Tirei muitas lições sobre o estilo de pilotagem, os terrenos no rali, os limites e espero estar novamente em 2022.”

F1: Conheça a INCRÍVEL história da PRISÃO de MIKA HAKKINEN horas antes do GP da Grã-Bretanha

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1? .