Em uma ilha conhecida por sua costa notável e localizada a apenas duas horas do centro de Londres, o Diamond Races está programado para acontecer em um traçado de 20 km no sul da Ilha de Wight.

Vislumbrando a beleza natural da ilha e as estradas já aclamadas como algumas das melhores e mais agradáveis do mundo, a corrida terá um percurso pelas pitorescas vilas de Chale, Kingston, Shorwell e Brighstone, além de um rápido trecho costeiro de 8 km ao longo da estrada militar.

A nova corrida será realizada de acordo com os rígidos regulamentos de eventos estipulados pelo órgão regulador, a ACU (Auto Cycle Union), através da qual todo o motociclismo do Reino Unido é administrado. Com a segurança rodoviária no centro das Diamond Races, os organizadores se esforçam para destacar a importância primordial do uso seguro da estrada, com atenção meticulosa à segurança dos pilotos, espectadores e fiscais, incorporando uma estratégia para promover a segurança rodoviária.

Este evento foi desenvolvido em conjunto com o conselho local da Ilha de Wight e com especialistas do mundo da motovelocidade, e tanto a equipe do Diamond Races quanto o conselho da ilha de Wight estão empolgados em confirmar que o evento acontecerá em outubro de 2021, com dois dias de treinos na quarta e quinta-feira, seguidos pelas corridas de contrarrelógio no sábado.

A data exata do evento será anunciada após a publicação do calendário do Superbike Britânico de 2021. Com planos de se tornar uma prova tradicional e uma celebração do fim da temporada, o evento ocorrerá uma semana depois do fim do Superbike, com sua prova tradicional em Brands Hatch em Kent. O evento receberá motos de Superbike, Supersport e máquinas leves, juntamente com um demonstração de side-car e uma categoria de motocicleta elétrica no futuro.

Além das corridas, também haverá um evento de participação em massa para os motociclistas que participam do curso do Diamond Races, liderado por renomados pilotos de estrada, para experimentar a emoção das corridas em estradas seguras, fechadas e controladas, que também terão um papel fundamental na promoção da segurança no trânsito.

A Diamond Races tem uma equipe de peso mundial por trás, não apenas com grandes nomes da indústria do motociclismo, mas também com uma equipe de negócios com experiência global e notável experiência em áreas digital, tecnológica e de gerenciamento de eventos, para tornar o evento possível, trabalhando em proximidade com o conselho da Ilha de Wight para realizar o evento.

Alguns dos principais nomes envolvidos com o evento são Gary Thompson (organizador da Isle of Man TT), Steve Plater (vencedor da Isle of Man e campeão britânico), Neil Tuxworth (ex-gerente de corridas da Honda), James Kaye (ex-piloto do BTCC e cofundador da Diamond Races) e Matt Neal (tricampeão do BTCC e embaixador da Honda no Reino Unido).

Paul Sandford, CEO e co-fundador da Diamond Races, disse: “Como morador da Ilha de Wight, estou muito animado em receber fãs do esporte a motor de todo o mundo nesta bela ilha, para o que certamente será um fim de semana inesquecível de ação, corrida e entretenimento para toda a família".

"A Diamond Races é a união de anos de trabalho duro, dedicação e planejamento de toda a equipe, e temos muita sorte de ter os melhores dos melhores envolvidos com a organização. Vamos oferecer um evento espetacular, e temos todos os motivos para acreditar que será uma parada tradicional para a temporada turística da ilha e colocará a Ilha de Wight no mapa internacional de corridas de motocicletas".

Será a primeira vez na história que uma corrida profissional na Ilha de Wight estará ao alcance das 17 milhões de pessoas que moram na região de Londres e no sudeste do Reino Unido. A Diamond Races atrairão entusiastas de corrida e espectadores pela primeira vez para a ilha.

Longe da pista, a Ilha de Wight tem muitas outras atrações que famílias e turistas podem desfrutar enquanto visitam. Realizada em outubro - tradicionalmente o final da temporada turística - a "Ilha do Sol" certamente se beneficiará de um impulso à economia local com outro pilar de entretenimento para acompanhar o popular Festival de Música da Ilha de Wight (junho) e a semana Cowes (agosto).

Dave Stewart, Líder e Membro do Gabinete de Parcerias Estratégicas do Conselho da Ilha de Wight, disse:

“Estamos trabalhando há algum tempo com especialistas que analisam a viabilidade de uma corrida, e estamos muito empolgados por anunciar outra novidade para a Ilha de Wight".

"Estamos comprometidos em desenvolver e expandir a economia da ilha e este evento certamente emocionará os entusiastas locais, bem como atrairá visitantes do continente e do norte da Europa, que o que ajudará a prolongar a temporada turística da ilha e fornecerá outro impulso à nossa economia na região último trimestre do ano".

"Nossa ênfase estará na segurança do evento e estou feliz pelo fato dos organizadores estarem interessados em trabalhar conosco nas próximas semanas e meses para promover o motociclismo seguro aqui na ilha”.

Os espectadores podem se emocionar com as vistas e os sons das máquinas que circulam no percurso pitoresco de uma série de arquibancadas temporárias que proporcionarão vistas espetaculares desse esporte dinâmico.