A Stock Light concluiu neste domingo (4) a etapa de abertura da temporada 2025 com vitória de dois jovens talentos que despontam como candidatos reais ao título e ao superprêmio, o equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos para ascender ao grid da Stock Car Pro Series em 2026. Felipe Barrichello Bartz, agora representando a equipe paranaense SG28 Racing, foi o vencedor da primeira corrida do dia e a segunda da rodada, enquanto Enzo Bedani subiu ao topo do pódio pela segunda vez no fim de semana para concluir uma jornada quase perfeita com o carro #98 da W2 Racing ProGP.

Com duas vitórias e um segundo lugar no fim de semana, Bedani ficou perto de marcar a totalidade dos pontos em disputa em uma etapa. Diante dos resultados obtidos em Interlagos, o paulista de 17 anos assume a liderança do campeonato com 80 tentos somados.

A segunda prova da etapa e a primeira do dia teve Felipe Barrichello Bartz como vencedor. Sobrinho de Rubens Barrichello, ‘Pipe’ triunfou pela terceira vez na categoria de acesso, em prova na qual teve de se segurar diante de um Enzo Bedani persistente no seu encalço. A diferença do vencedor para o segundo colocado foi de 0s830.

Rafael Martins foi outro destaque, empreendendo boa campanha depois do infortúnio que lhe tirou a chance de bons resultados no sábado. Largando em segundo, o piloto da nova equipe MForce garantiu um lugar no pódio com a terceira colocação na Corrida 2, marcando de vez seu regresso à Stock Light depois de cinco anos.

Martins, no entanto, acabou não subindo ao pódio devido a um erro no sistema de cronometragem, que erroneamente indicava Leo Reis como terceiro colocado. Apesar do contratempo, o retorno do piloto à categoria já com um pódio e defendendo uma equipe estreante foi bastante comemorado pelo novo time. Guto Rotta, com o carro da Garra Racing Team, foi o quarto colocado na prova, seguido por Enzo Gianfratti.

Em seu primeiro fim de semana na categoria, o campeão Overall da Turismo Nacional, Ernani Kuhn, terminou na sexta posição, à frente de um velho conhecido e adversário, Juninho Berlanda, que também vem da TN. Também oriundo da categoria dos carros mais vendidos do Brasil, João Bortoluzzi foi o oitavo colocado, enquanto Luis Trombini e Witold Ramasauskas completaram a relação dos dez primeiros, com seis rookies no top-10.

Diante do grid invertido em relação aos oito primeiros colocados da Corrida 2, Enzo Bedani largou em sétimo e mostrou novamente sua força para escalar o pelotão e conquistar uma vitória contundente em Interlagos para reafirmar sua condição de candidato real ao título.

Quem também fez grande corrida foi João Bortoluzzi, que finalizou seu primeiro fim de semana na Stock Light com pódio, levando a nova equipe MForce a mais um top-3 em Interlagos. Léo Reis, que com a W2 Racing ProGP já havia conquistado a segunda colocação no último sábado, escalou novamente o pódio, desta vez em terceiro lugar, já no desenrolar da tarde deste domingo.

Rafael Martins alcançou outro bom resultado com o quarto lugar em Interlagos, a somente 0s376 de Bruna Tomaselli, no seu fim de semana de debute pela equipe SG28 Racing. A catarinense terminou à frente de Enzo Gianfratti, que no próximo fim de semana voltará ao grid do TCR South America no Circuito San Juan Villicum, na Argentina. Luis Trombin foi o sétimo colocado, enquanto Akyu Myasava foi o oitavo. Juninho Berlanda foi o nono e Will Cesar, do automobilismo virtual para o real, concluiu a Corrida 3 na décima colocação.

Agora a Stock Light volta a acelerar dentro de pouco mais de um mês com a etapa que será disputada no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre.

Corrida 2, resultado final

1º - Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), 11 voltas em 22min54s243

2º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 0s830

3º - Rafael Martins (MForce), a 2s649

4º - Guto Rotta (Garra Racing Team), a 4s622

5º - Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 4s775

6º - Ernani Kuhn (MTF Racing Team), a 6s978

7º - Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 8s507

8º - João Bortoluzzi (MForce), a 9s020

9º - Luis Trombini (Garra Racing Team), a 11s634

10º - Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), a 12s938

11º - Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 20s969

12º - Kaká Magno (Infinity Competições), a 23s751

13º - Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 29s271

14º - Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 30s327

15º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 1 volta

16º - Lucca Zucchini (ArtCon Racing), a 2 voltas

17º - Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 2 voltas

18º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 2 voltas

19º - Will Cesar (MForce), a 3 voltas

Não completaram

Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 5 voltas

Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 5 voltas

Enzo Falquete (Infinity Competições), a 7 voltas

Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 9 voltas

Corrida 3, resultado final

1º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 13 voltas em 26min12s177

2º - João Bortoluzzi (MForce), a 1s735

3º - Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 3s087

4º - Rafael Martins (MForce), a 3s920

5º - Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 4s296

6º - Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 4s510

7º - Luis Trombini (Garra Racing Team), a 6s380

8º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 8s027

9º - Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 8s573

10º - Will Cesar (MForce), a 11s480

11º - Kaká Magno (Infinity Competições), a 12s386

12º - Ernani Kuhn (MTF Racing Team), a 57s491

13º - Guto Rotta (Garra Racing Team), a 2 voltas

14º - Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 2 voltas

Não completaram

Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), a 5 voltas

Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 10 voltas

Stock Light, temporada 2025, calendário:

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

3ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações

AO VIVO: Tudo do GP de MIAMI, com PEGA INSANO de MAX e McLARENs! Bortoleto é DESTAQUE, mas ABANDONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!