Stock Light abre temporada 2025 com vitória de Enzo Bedani

A Stock Light abriu a temporada 2025 com grid cheio, formado por 23 carros e uma mescla das mais interessantes entre jovens saídos da nova geração e competidores com mais experiência. Todos aceleram em busca de um objetivo comum: lutar por pódios, vitórias e o título que premiará o campeão com o equivalente a R$ 2,5 milhões para ascender ao grid da Stock Car Pro Series em 2026. Quem começou bem tal jornada foi Enzo Bedani, da W2 ProGP, que alcançou a vitória na prova de abertura do campeonato em tarde inspirada neste sábado (3), no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Paulista de 17 anos completados em 30 de janeiro, Bedani já havia conquistado feitos importantes no autódromo paulistano: no fim da temporada de 2023, tornou-se o mais jovem piloto a vencer na categoria de acesso, então com apenas 15 anos. Em 2024, confirmou o título de campeão rookie e, neste fim de semana, começa de forma positiva seu terceiro ciclo na Stock Light.

Pela manhã, Enzo foi o grande nome na classificação e conquistou a primeira posição no grid das corridas 1 e 2. No período da tarde, o paulista confirmou sua sexta vitória na categoria e o 14º pódio conquistado.

A primeira corrida da Stock Light em 2025 teve bons destaques, além do grid cheio e da jornada de Bedani. De casa nova na SG28 Racing, Felipe Barrichello Bartz lutou pela vitória até quando teve performance, chegou a assumir a liderança, mas enfrentou problemas elétricos na parte final da prova, ficou sem direção hidráulica e não teve condições de manter o segundo lugar, sendo ultrapassado por Léo Reis, que largou do sexto lugar para garantir um pódio na abertura da temporada em estreia pela W2. Irmão de Rafael Reis, piloto da Stock Car, Léo também garantiu o triunfo entre os rookies.

No início da sua segunda temporada na Stock Light, Guto Rotta segue com a Garra Racing Team. O gaúcho fez uma corrida consistente, com recuperação sólida e terminou em quarto lugar após ter largado em sétimo. A quinta colocação foi da catarinense Bruna Tomaselli, que nesta temporada também defende a SG28 Racing e se manteve no top-5 depois de ter iniciado a disputa em terceiro lugar.

O top-10 foi completado por Mathias de Valle, da ArtCon Racing, seguido por Alfredinho Ibiapina, da W2. Vinícius Papareli, em sequência da sua jornada com a RTR Sport Team na Stock Light, cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, à frente de outros dois pilotos da W2: Erick Schotten e do piloto mais jovem do grid, Gabriel Koenigkan, de 15 anos.

Pódio da nova geração

O top-3 da prova deste sábado reflete bem o caráter da Stock Light de revelar pilotos: além do vencedor do dia, Enzo Bedani, com 17 anos, Léo Reis tem somente 21, enquanto Felipe Barrichello Bartz completará 20 no dia 27 de maio.

Bedani destacou a forma sólida como começou sua campanha na Stock Light, abrindo sua terceira temporada na categoria. “Muito feliz de começar o ano assim. Estivemos bem desde os treinos, com boa diferença para o segundo colocado na classificação e também na corrida. Vitória quase de ponta a ponta e só usei um push, ficando uns 14 para amanhã. Estamos rápidos, estou em boa sintonia com o carro e com a equipe. Então só posso agradecer e agora focar no domingo, sempre com os pés no chão”, disse.

Para Léo Reis, a prova deste sábado foi considerada uma estreia. O paulista chegou a correr a última etapa da temporada passada ao ter sido chamado de última hora para substituir Bruna Tomaselli — que havia recebido a chance para estrear na Stock Car Pro. De volta a Interlagos, mas como titular da Light como piloto da W2, Reis comemorou o bom começo.

“Estamos fazendo um bom fim de semana e mostramos resultado, com pódio logo na primeira etapa e vencemos entre os rookies. Isso só mostra nosso trabalho. Quero agradecer à W2 ProGP pelo carro excelente, agradecer aos meus patrocinadores e vamos trabalhar forte para manter essa forma amanhã e em todo o campeonato”, declarou.

Por fim, ‘Pipe’ Bartz comemorou o bom início de campanha, agora por nova casa e novamente no pódio em Interlagos. “Foi uma corrida muito boa. Chegamos a tentar pressionar o Bedani pelo primeiro lugar, até conseguimos passar, mas sabia que o ritmo não era para vencer. Temos de evoluir bem durante a temporada para acompanha-lo. Faltando cinco voltas para o fim, fiquei sem direção hidráulica".

Consegui manter por umas três voltas com um ritmo bom, mas depois ficou impossível. Ainda estou exausto, mas também feliz com o trabalho da equipe, pelos pontos importantes, e agora é focar no futuro”, comentou o sobrinho de Rubens Barrichello.

Grid cheio

Depois de uma temporada 2024 com 13 carros no grid, a Stock Light registrou um crescimento substancial, de 76,9% para o campeonato deste ano. Além de dez novos carros, a categoria passou a reunir quatro equipes que fazem suas respectivas estreias: SG28 Racing, MForce, Infinity Competições e a MTK Racing Team.

Na visão de Pipe, competir contra mais concorrentes é um fator que traz ainda mais motivação. “Faz uma grande diferença e é um orgulho. Estou muito feliz com a evolução da Stock Light, que vai crescer ainda mais, em todos os aspectos. Feliz por fazer parte disso”.

Enzo Bedani reforçou a opinião do colega de grid. “Além da quantidade, o nível técnico da categoria também aumentou muito. É algo que dificulta, mas também deixa o campeonato ainda mais importante, valoriza mais, e para mim significa ainda mais ter esse começo positivo”, complementou.

A Stock Light completa sua primeira etapa da temporada 2025 neste domingo com duas corridas. A primeira prova, com 20 minutos de duração e Enzo Bedani na pole, larga a partir de 13h45. Pouco depois, o desfecho da rodada inaugural do ano acontece com a Corrida 3, às 14h20 e duração de 25 minutos mais uma volta.

A Stock Light terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da BRB Stock Car Pro Series no YouTube, SporTV e BandSports na TV por assinatura e também pelo Paddock Fan, aplicativo oficial da BRB Stock Car.

Corrida 1, resultado final

1º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 16 voltas em 27min46s707

2º - Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 6s362

3º - Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 8s511

4º - Guto Rotta (Garra Racing Team), a 16s106

5º - Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 16s559

6º - Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 16s720

7º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 17s134

8º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 19s084

9º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 22s730

10º - Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 26s045

11º - João Bortoluzzi (MForce), a 30s406

12º - Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 37s046

13º - Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 43s138

14º - Ernani Kuhn (MTF Racing Team), a 53s308

15º - Luis Trombini (Garra Racing Team), a 1min11s754

16º - Lucca Zucchini (ArtCon Racing), a 1min31s965

17º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 1 volta

18º - Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 1 volta

19º - Kaká Magno (Infinity Competições), a 4 voltas

Não completaram

Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), a 11 voltas

Will Cesar (MForce), a 12 voltas

Enzo Falquete (Infinity Competições), a 13 voltas

Rafael Martins (MForce), a 14 voltas

Corrida 2, domingo, grid de largada

1º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min42s153

2º - Rafael Martins (MForce), 1min42s877

3º - Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), 1min42s905

4º - Mathias de Valle (ArtCon Racing), 1min43s046

5º - Bruna Tomaselli (SG28 Racing), 1min43s275

6º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), 1min43s293

7º - Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), 1min43s475

8º - Léo Reis (W2 Racing ProGP), 1min43s497

9º - Guto Rotta (Garra Racing Team), 1min43s553

10º - Juninho Berlanda (SG28 Racing), 1min43s792

11º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), 1min43s880

12º - Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), 1min43s922

13º - João Bortoluzzi (MForce), 1min44s012

14º - Pedro Garcia (RTR Sport Team), 1min44s195

15º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min44s196

16º - Lucca Zucchini (ArtCon Racing), 1min44s345

17º - Luis Trombini (Garra Racing Team), 1min44s740

18º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), 1min44s813

19º - Will Cesar (MForce), 1min45s410

20º - Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), 1min45s578

21º - Enzo Falquete (Infinity Competições), 1min46s015

22º - Kaká Magno (Infinity Competições), 1min47s596

