Stock Light: Lucca Zucchini junta-se a SG28 Racing

Depois de uma passagem de destaque pela F4 Brasileira, com duas vitórias, seis pódios e uma pole-position, o paulista Lucca Zucchini entra para o mundo dos carros de turismo na temporada 2025. Ele acaba de ser anunciado pela SG28 Racing e vai disputar a Stock Light a partir de março deste ano. Aos 19 anos, o piloto vive a expectativa da transição e mostra maturidade ao estudar os desafios que terá no início do período.

“Vai ser uma experiência nova e estou bem animado para ela. Talvez, no início, a transição seja um pouco difícil porque nunca andei em um carro de turismo e por existirem diversas diferenças entre os carros. O Stock é mais dianteiro e mais sensível ao acelerador que o F4 gerando uma dificuldade nas saídas de curva, que são a chave nele por não ter tanta carga aerodinâmica. Logo, é necessário preparar mais a saídas de curva do que se aproximar rápido delas, além de ter mais suavidade no volante”, aponta Zucchini.

A escolha pela SG28 Racing não foi difícil. “É a atual campeã, tem um plano de continuar crescendo cada vez mais e vem cumprindo esse plano com uma ascensão bem impressionante, logo é uma equipe que qualquer um gostaria de fazer parte e certamente estará brigando por vitórias e títulos nos próximos anos dentro da Stock Light. Eu tenho muita expectativa, sabendo que é um ano de aprendizagem e adaptação. Será ótimo poder ganhar corridas e brigar pelo título da Rookie logo de cara, mas sei que teremos no grid pilotos mais experientes em carros de turismo. Porém, estou confiante que posso fazer um bom trabalho”, acredita Lucca Zucchini.

O piloto chega com boas credenciais, de acordo com o gestor da equipe Carlos SG.

“Quando recebi o contato da família do Lucca no fim do ano fiquei surpreso e muito feliz. Sabemos que a transição do fórmula para o turismo não é simples, e requer muita dedicação do piloto e uma participação especial da equipe, para que isso aconteça de forma mais natural possível. Será um novo desafio para nós. Além disso, o Lucca tem um bom histórico no kart, conhecido por ser um piloto guerreiro , combativo e muito limpo. Busquei também assistir algumas corridas dele na F4 e percebi que é um piloto com muita velocidade e com futuro promissor”, aponta SG, que tem boas expectativas para a temporada 2025.

O diretor técnico da equipe, Edson Ricarte também celebrou a chegada do piloto ao time.

"A equipe está muito contente com a chegada do piloto Lucca Zuchini. Temos acompanhado a trajetória dele na F4, e sei que ele é um piloto rápido e promissor. Com certeza, um reforço importante para o time", completou.

BORTOLETO na F1, HAMILTON na Ferrari, KIMI: que novidade é mais EMPOLGANTE? Com ISA AYAMI, da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!