A Scuderia Bandeiras, time de Átila Abreu que passa a integrar o grid da Stock Car a partir da temporada 2025, anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação de Christian Fittipaldi como novo chefe de equipe.

A equipe, com sede em Sorocaba, no interior de São Paulo, vem se estruturando para a operação em sua temporada de estreia, que contará com quatro pilotos, Átila Abreu, Enzo Elias, Nelsinho Piquet e Vicente Orige, com dois carros Mitsubishi e dois Chevrolet.

Agora, foi confirmada também a adição de Fittipaldi à equipe na função de chefe. Filho de Wilsinho, Christian possui uma vasta experiência no mundo do automobilismo, tendo corrido na Fórmula 1 entre 1992 e 1994, na Indy / CART entre 1995 e 2002, além de dois títulos na IMSA, em 2014 e 2015.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais da Scuderia Bandeiras. Veja abaixo:

"A velocidade não é apenas uma paixão, é o que corre nas veias da minha família", diz Chistian. "De geração em geração, o automobilismo nos une, nos inspira e nos desafia a ir além. Eu já vivi as maiores emoções nas pistas, passei por circuitos lendários competindo nas principais categorias do mundo: Indy, NASCAR, IMSA, Stock Car, e tive a honra de pilotar um carro de F1".

"Cada curva, cada vitória e cada desafio me trouxeram algo inestimável: a experiência

Agora chegou o momento de transformar essa experiência em algo ainda maior, entregar performance e gerar oportunidades de negócios que vão muito além das pistas. Uma experiência completa de valor e significado".

A Stock Car inicia a temporada 2025 em 04 de maio no circuito de Interlagos, em São Paulo, marcando o início de uma nova era, com a introdução dos carros SUVs.

