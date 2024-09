Com o grid invertido nas oito primeiras posições da corrida 2, quem saiu na frente na terceira prova do final de semana no Velopark, foi o piloto Erick Schotten seguido por Guto Rotta em segundo. Líderes do campeonato da Stock Series, Arthur Gama e Enzo Bedani, logo na largada já buscavam recuperação, vindo da sétima e oitava posição, respectivamente.

Aproveitando a oportunidade, Schotten imprimiu um ritmo forte logo nas primeiras voltas, abrindo mais de 2s de vantagem para Rotta. Destaque na sexta volta, o líder do campeonato Arthur Gama, com belas ultrapassagens já alcançava a quarta posição e pressionava Mathias de Valle em terceiro.

Nisso, na decima volta o piloto do carro #77 já tinha uma vantagem de 5s para Guto Rotta, que era pressionado por Valle e Gama, faltando pouco mais de treze minutos para o final da corrida três.

Pressionado, na 12ª volta da prova Mathias de Valle não suportou os ataques de Arthur Gama e saiu da pista, perdendo assim a terceira posição e a chance de chegar ao pódio. Com o carro danificado, Valle retornou aos boxes para deixar a prova. Enquanto isso, um duelo direto pela segunda posição entre Arthur Gama e Guto Rotta, era o destaque da prova, enquanto Schotten estava a quase 6s de vantagem para Rotta.

No melhor duelo por posição da prova, a quatro minutos do final, o ataque definitivo de Arthur Gama sobre Guto Rotta no final da reta oposta, colocou o líder do campeonato na segunda posição da prova. Rotta por sua vez, passou a ser ameaçado por Bedani, que se aproximava nas últimas voltas.

Sem perder tempo, faltando pouco mais de um minuto para o final da prova, foi a vez de Bedani atacar Rotta e conquistar assim a terceira posição da prova, consolidando assim uma prova de recuperação de líder e vice-líder da temporada após a largada com grid invertido.

Assim, com mais de 6s de vantagem, Erick Schotten levou a melhor na corrida 3, seguido pelo piloto da casa, Arthur Gama, e com Enzo Bedani completando o pódio na terceira posição. Encerrado o final de semana intenso de corridas no Velopark, os pilotos da Stock Series retornam a pista no próximo dia 15 de dezembro, na etapa de Interlagos.

