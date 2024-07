A primeira corrida da Stock Series na etapa de Goiânia teve Enzo Bedani como vitorioso neste sábado. O piloto da W2 PRO pressionou Vinicius Paparelli, assumiu a liderança e piloto para vitória com tranquilidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Além de Paparelli, Gustavo Frigotto completou o pódio da categoria. Essa foi a terceira vitória de Bedani na temporada 2024 e com o triunfo, ele assumiu a liderança do campeonato.

A corrida

Com uma largada limpa, sem grandes problemas, Magno perdeu todas as posições desde a largada - indo de quinto para último lugar. A toada da parte inicial da corrida também foi tranquila, com os pilotos mantendo o ritmo.

Pouco depois, a briga pela liderança da prova começou a se intensificar entre Papareli e Bedani, com Enzo pressionando o adversário. Um pouco mais atrás, Pipe Bartz também estava sobre pressão.

Na sétima volta da corrida, Cibien rodou, foi para grama, gastou os pneus, mas conseguiu retornar para a prova. Depois da insistência, Bedani finalmente assumiu o P1 na prova. A volta 10 ficou marcada pela briga, lado a lado, entre Gama e Valle.

Com o pneu dianteiro furado, Rotta 'arrastou' o carro ate os boxes para tentar consertar o problema, voltar à pista e amenizar o prejuízo.

Resultado da corrida

1 - E. Bedani

2 - V. Papareli

3 - G. Frigotto

4 - M. Valle

5 - A. Gama

6 - F. Bartz

7 - B. Tomaselli

8 - E. Schotten

9 - A. Ibiapina

10 - A. Myasava

11 - H. Cibien

12 - K. Magno

13 - G. Rotta

Veja como foi a corrida 1 da Stock Series em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!