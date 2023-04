Carregar reprodutor de áudio

A Stock Series abre a temporada 2023 neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series, prometendo muita ação graças a alguns dos maiores jovens talentos do Brasil.

A Series é a principal categoria de acesso à Stock Car, e já revelou grandes talentos do automobilismo nacional. Na temporada 2023 não deve ser diferente, com um grid de peso. Entre eles, Felipe 'Pipe Barrichello Bartz, um dos destaques da F4 Brasil no ano passado, Bruna Tomaselli, que correu pela W Series, o retorno do campeão Pietro Rimbano, além de Gabriel Robe e mais.

No total, serão seis etapas com três corridas cada. Além da abertura e encerramento em Interlagos, a categoria passa ainda por Tarumã, Cascavel, Velopark e Velocitta.

A programação da Series em Interlagos vai da sexta ao domingo, com dois treinos livres no primeiro dia, mais uma sessão, classificação e uma corrida no sábado e as outras duas provas fechando o domingo.

No site e nas redes sociais do Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira os horários da Stock Series em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Rookies) Sexta-feira 08h35 - Treino Livre 2 Sexta-feira 11h50 - Treino Livre 3 Sábado 08h - Classificação Sábado 09h50 Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports Corrida 1 Sábado 14h20 Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports Corrida 2 Domingo 08h35 Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports Corrida 3 Domingo 09h15 Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports

