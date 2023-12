A Stock Series abriu nesta sexta-feira (15) a programação da sexta e última etapa da temporada 2023. No fim de semana que vai consagrar o novo campeão da categoria de acesso e sua ida ao grid da Stock Pro em 2024 em razão do superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, o Autódromo de Interlagos recebeu uma sessão de shakedown e mais dois treinos livres, sendo um deles destinado exclusivamente aos “rookies”. A melhor marca do dia ficou com Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), líder dos ensaios no começo da manhã com 1min46s196. E Vinícius Papareli (RTR Sport Team) comandou o treino livre 2 depois de virar 1min46s308. Mas foi a diferença entre dois dos candidatos ao título que mais chamou a atenção.

O único confronto direto dos finalistas na pista aconteceu no fim da manhã, na segunda sessão de treino, em que todos os competidores foram à pista em Interlagos. Gabriel Robe (Garra Racing Team) foi o segundo colocado no geral ao virar 1min46s444 em sua volta mais rápida. O tempo do piloto gaúcho foi apenas 0s002 melhor na comparação com a marca estabelecida pelo líder do campeonato, Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP). Por sua vez, Arthur Gama (Garra) enfrentou problemas no motor e terminou o dia na oitava colocação da tabela de tempos ao aferir 1min47s434 em sua melhor passagem.

Os candidatos ao título — Gabriel Robe abre o fim de semana com 19 pontos de desvantagem para Zezinho Muggiati. Entretanto, o descarte das duas piores pontuações de cada piloto será aplicado ao fim da Corrida 1, que será disputada no sábado. Se o descarte fosse realizado neste momento, a diferença entre os dois competidores seria de apenas dez pontos.

Robe destacou o começo dos trabalhos de pista em Interlagos. “Tivemos um início muito bom e promissor. Ainda é muito cedo para tirar muitas conclusões, mas estou feliz com o desempenho do carro e o trabalho da equipe entre as etapas. Tenho certeza que estaremos muito fortes durante o fim de semana e, sem dúvida nenhuma, vamos dar trabalho para o Zezinho e tentaremos tomar essa liderança para sair daqui com o título”, disse.

Por sua vez, Muggiati enfatizou o desempenho do carro em ritmo de corrida e lembrou que só depende das próprias forças para fechar o campeonato com o título e a vaga no grid da Stock Pro em 2024.

“Começamos bem. Fizemos um shakedown e um treino livre. Consegui imprimir um ritmo legal. E ainda que não tivesse liderado, a performance em corrida é o que importa, ainda mais em finais de campeonato como essa, em que valem mais os pontos do que ser rápido em uma volta. Estamos bem preparados e ainda temos o que melhorar. Só depende de mim, e se fizer o resultado vou buscar o título, então estou com a cabeça fria de que tudo vai dar certo e vai correr bem para o nosso lado”, declarou o piloto de 20 anos.

Único do grid a lutar por dois títulos, Gama — que concorre pelo campeonato “rookie” com Felipe Barrichello Bartz e Mathias de Valle — reforçou o foco para a jornada final da temporada 2023. “Fiquei muito feliz por vir para essa última etapa com chances de título no geral. Mas é focar nessa etapa sobretudo pelo campeonato dos “rookies”, que era e segue sendo meu objetivo nesse ano. Vim animado pela vitória no Velocitta. Hoje tive alguns problemas de motor e de acerto, mas vamos trabalhar para virar o jogo amanhã”, concluiu.

Como assistir — O sábado será muito movimentado por conta de mais um treino livre, a classificação que vai determinar os últimos poles do campeonato, a partir de 11h50, e a Corrida 1, com largada prevista para 13h45. Depois desta prova, serão efetuados os descartes das duas piores pontuações de cada piloto antes do domingo decisivo.

O derradeiro dia da temporada tem a segunda largada da programação da Stock Series marcada para 10h55. A última e decisiva corrida de 2023, que vai determinar o campeão e novo piloto no grid da Stock Car no ano que vem, começa às 11h35.

Stock Series, etapa 6, Interlagos

Treino livre 1 (Rookies):

1º - Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), 1min46s196

2º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), 1min46s554

3º - Arthur Gama (Garra Racing Team), 1min47s014

4º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min47s333

5º - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), 1min47s431

6º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), 1min47s974

7º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min50s736

8º - Kaká Magno (RTR Sport Team), 1min51s643

Treino livre 2:

1º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), 1min46s308

2º - Gabriel Robe (Garra Racing Team), 1min46s444

3º - Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP), 1min46s446

4º - Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), 1min46s615

5º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), 1min46s805

6º - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), 1min47s316

7º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 1min47s433

8º - Arthur Gama (Garra Racing Team), 1min47s434

9º - Felipe Papazissis (RKL Competições), 1min47s485

10º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), 1min48s141

11º - Kaká Magno (RTR Sport Team), 1min50s912

