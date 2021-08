AO VIVO: Assista à etapa de Curitiba da Stock Car

A Stock Car Pro Series permanece em Curitiba para a sétima etapa do campeonato de 2021. Desta vez, a maior categoria do automobilismo brasileiro vai utilizar o anel externo do autódromo, formando um circuito quase oval, e tornando o desafio ainda maior aos pilotos e equipes.

A etapa também marca a estreia de Pietro Fittipaldi, que estará substituindo Tony Kanaan, além da volta de Dudu Barrichello, que entra no lugar de Matías Rossi.

Acompanhe ao vivo a sétima etapa da Stock Car ao vivo:

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: