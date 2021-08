Neste domingo, a Stock Car Pro Series voltou a correr no anel externo do circuito de Curitiba pela primeira vez desde 2009. E na corrida que abriu a sétima etapa da temporada 2021, a vitória ficou com Rafael Suzuki, que conseguiu converter a pole em um triunfo no domingo.

Após a primeira rodada de Curitiba, realizada na semana passada, a liderança ainda é de Daniel Serra, com 197 pontos, seguido de Gabriel Casagrande, com 188. O primeiro representante Toyota Gazoo Racing é Cesar Ramos, em terceiro, com 162.

No sábado, Rafael Suzuki conquistou sua primeira pole na Stock, tendo ao seu redor três dos principais destaques da temporada 2021: o líder Daniel Serra em segundo, vice-líder, Gabriel Casagrande em terceiro e o atual campeão, Ricardo Maurício, em quarto.

Antes da largada, a transmissão anunciou os vencedores do Fan Push: Felipe Lapenna, Felipe Massa, Pedro Cardoso, Lucas Foresti, Pietro Fittipaldi e Dudu Barrichello.

As condições deste domingo foram bem diferentes da etapa da semana passada. O frio intenso foi substituído pelo calor. Na largada, Suzuki se manteve na ponta e Casagrande assumiu a segunda posição em cima de Serra.

Na primeira curva, já tivemos problemas com vários pilotos indo parar fora da pista, forçando a direção de prova a acionar o safety car. Massa, Ramos, Galid, Navarro e Zonta se envolveram na confusão. No momento da entrada do carro de segurança, Suzuki liderava com Casagrande em segundo, Serra em terceiro, Maurício em quarto e Bruno Baptista em quinto.

A prova foi reiniciada duas voltas depois e, enquanto os ponteiros saíram sem problemas, Bapitsta passou a ser ameaçado por Lapenna pela quinta posição. Mas durou pouco. Baptista foi parar fora da pista e acabou perdendo diversas posições, retornando em 12º.

A 20 minutos do fim, enquanto Suzuki conseguia abrir certa vantagem, Serra e Casagrande protagonizavam uma intensa disputa dos líderes do campeonato pela segunda posição. Mais atrás, problemas para Dudu Barrichello, que precisava lidar com o fato da porta de seu carro ficar abrindo durante a prova.

O box foi aberto na 16ª volta. Suzuki abria mais de 1s5 de vantagem para Serra, com Casagrande economizando pushs e Maurício em quarto, com Lapenna fechando os cinco primeiros.

Após o fim da janela de boxes, Suzuki mantinha a liderança, mas com Serra colado em sua traseira e com ambos em pushs alternados. Casagrande parou e não reabasteceu, mas perdeu tempo com problemas na troca de pneus. Mesmo assim, manteve a terceira posição. E, nesse período de paradas, Camilo acabou abandonando. Salas e Lapenna fechavam o top 5.

O safety car foi acionado novamente a menos de oito minutos do fim. Sergio Jimenez teve uma quebra de suspensão, não teve o que fazer e acabou indo parar na barreira de pneus.

A prova foi reiniciada com menos de dois minutos no cronômetro, com os ponteiros saindo bem, sem modificações na classificação.

No final, Rafael Suzuki conseguiu segurar os ataques de Daniel Serra e converteu a pole do sábado em uma vitória. Daniel Serra foi o segundo colocado e Gabriel Casagrande o terceiro. Completaram o top 5: Guilherme Salas e Felipe Lapenna.

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Dif. 1 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla - 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.821 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1.297 4 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 2.104 5 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 2.824 6 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 3.213 7 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 3.236 8 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 4.665 9 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 4.810 10 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 6.825 11 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 7.331 12 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 7.671 13 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 8.228 14 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 8.692 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 9.134 16 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 9.317 17 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 9.640 18 7 Pietro Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 9.770 19 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 10.067 20 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 10.325 21 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 10.661 22 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1 Lp. 23 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 8 Lp. 24 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 8 Lp. 25 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 10 Lp. 26 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 20 Lp. 27 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 21 Lp. 28 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 24 Lp. 29 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 25 Lp. 30 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 26 Lp. 31 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 27 Lp.

