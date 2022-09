Stock Car: veja como foram as corridas de Santa Cruz do Sul

Carregar reprodutor de áudio

Um mês após a etapa do Velocitta, a Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, com mais uma passagem por Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E com a principal categoria do automobilismo nacional se aproximando da reta final da temporada, os pilotos já começam a pensar no impacto dos descartes.

Com a pontuação na íntegra, ainda sem os descartes, Gabriel Casagrande lidera com 222 pontos, abrindo 19 de vantagem para Daniel Serra, enquanto Matías Rossi está na cola do tricampeão: 203 a 201. Completando o top 5, temos Rubens Barrichello com 189 e Bruno Baptista com 175.

O fim de semana em Santa Cruz contará apenas com uma etapa, a nona da temporada 2022 e, com isso, as atividades serão concentradas no sábado e no domingo. Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, além da cobertura de tudo o que acontece dentro e fora da pista.

