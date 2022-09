Stock Car: Ricardo Mauricio vence corrida 1 em Santa Cruz do Sul

Carregar reprodutor de áudio

O Piloto Ricardo Maurício venceu a corrida 1 da nona etapa da Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul. O piloto da Eurofarma focou na estratégia que priorizou a vitória na primeira bateria deste domingo. O pódio ainda teve Rubens Barrichello em segundo e o argentino Andi Jakos na terceira colocação.

Na largada, Ricardo Maurício conseguiu defender a primeira posição, seguido por Átila Abreu e Rubens Barrichello. Na curva dois e três, os carros que andavam no pelotão do meio se enroscaram, mas não causaram Safety Car. Felipe Massa, Alam Khodair, Guilherme Salas e Cesar Ramos já abandonaram a prova logo na primeira volta com esse incidente.

Em vinte minutos de prova, Rubens Barrichello buscava tomar a segunda posição de Átila Abreu e conseguiu. O piloto da Full Time Sports estava fazendo a melhor volta da corrida 1 e já se aproximava de Ricardo Mauricio para tentar a liderança.

Com 18 minutos de corrida, Átila Abreu teve problemas com seu carro e parou no meio da pista. Mas a equipe de resgate conseguiu tirar o carro para evitar Safety Car poucos minutos antes da abertura dos boxes para reabastecimento e troca de pneus.

Os boxes foram abertos e Ricardo Maurício, líder da corrida, entrou logo na primeira oportunidade, cedendo o primeiro lugar para Rubens Barrichello que permaneceu na pista. A equipe Full Time Sports fez um bom pit stop, mas Mauricio, com o pusch acionado, conseguiu recuperar a liderança antes que Barrichello deixasse o pit lane.

Alguns pilotos decidiram focar em uma estratégia para a segunda corrida. Foi o caso de Tony Kanaan e Thiago Camilo que demoraram mais no pit lane para abastecer e trocar pneus.

Pedro Cardoso tentou a ultrapassagem em cima de Caca Bueno, ambos se tocaram e Ricardo Zonta aproveitou a situação para tomar a oitava posição. A disputa pela décima colocação, que garantia a largada em primeiro na corrida 2, estava acirrada, com Rafael Suzuki pressionando Bueno.

No pelotão do meio, Gabriel Casagrande, o atual líder do campeonato, largou em décimo lugar. Quando faltavam 8 minutos para o fim da corrida, Casagrande em sexto, realizou uma linda ultrapassagem sobre Bruno Baptista tomando o quinto lugar do piloto da equipe RCM Motorsport

Um dos destaques da corrida foi o piloto Argentino Andi Jakos, que largou na oitava colocação e conseguiu chegar em terceiro lugar, garantindo o seu primeiro pódio na Stock Car Pro Séries.

