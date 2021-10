AO VIVO: Veja as corridas da Stock Car Pro Series no Velocitta

Chegou a hora! A partir das 13h10, teremos as duas corridas da Stock Car Pro Series no Velocitta! A principal categoria do automobilismo nacional corre pela segunda vez no ano no autódromo de Mogi Guaçu, localizado no interior de São Paulo, agora válido pela 10ª etapa da temporada 2021.

No sábado, foi realizado o treino classificatório, que definiu o grid de largada para a corrida 1 deste domingo. Guilherme Salas sai na pole após superar Ricardo Zonta por apenas 0s008, enquanto o líder Gabriel Casagrande sai da quinta posição, e o vice-líder, Daniel Serra, é o oitavo colocado.

Casagrande lidera, com 278 pontos, tendo Daniel Serra em segundo, com 262. Rubens Barrichello é o terceiro, com 234 pontos, apenas três à frente de Ricardo Maurício, que fez história na passagem pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com 218, Cesar Ramos fecha o top 5.

Após a segunda passagem pelo Velocitta, a Stock Car Pro Series ainda corre em Santa Cruz do Sul e em Interlagos para finalizar a temporada 2021 da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira abaixo a transmissão em português da Stock Car Pro Series no Velocitta:

