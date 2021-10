Guilherme Salas conquistou a pole position da terceira rodada da Stock Car Pro Series no Velocitta, em Mogi Guaçu. O piloto da KTF marcou 1:31.702 e sai da da primeira colocação, acompanhado de Ricardo Zonta na primeira fila e Cesar Ramos fechando o top 3.

Ele é o oitavo piloto no ano a cravar a ponta no grid. O líder do campeonato Gabriel Casagrande ficou com a quinta colocação e começa na vantagem contra seu principal rival pelo título, Daniel Serra, que larga em oitavo.

Q1

Quase todos do grupo 1 foram à pista quase três minutos após o início da qualificação. Ricardo Maurício liderou as primeiras passagens, com uma marca de 1:31.265, seguido de Bruno Baptista e Diego Nunes, mas muitos pilotos ainda não tinham feito volta rápida.

Ramos e Allam Khodair melhoraram seus tempos e pularam para segundo e terceiro, fechando o top 3 do primeiro pelotão de carros. Denis Navarro foi o último, com 1:32.055, e determinou a linha de corte. O atual líder do campeonato, Casagrande, ficou em oitavo no grupo.

Em seguida, foi a vez da segunda 'turma'. Muitos pilotos conseguiram superar o 15º tempo e, com isso, mesmo alguns que bateram Navarro acabaram ficando de fora, por não terem sido mais rápidos que outros acima e jogados para fora da classificação pelos colegas de grupo. Salas, Julio Campos, Felipe Massa e Pedro Cardoso avançaram ao Q2.

Classificação do Q1

Pos. Número. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:31.265 - 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:31.362 97 Pos. No. Name Team Model Best lap Diff. 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:31.265 - 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:31.362 97 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:31.450 185 4 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:31.482 217 5 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:31.489 224 6 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:31.490 225 7 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:31.541 276 8 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:31.550 285 9 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:31.589 324 10 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:31.627 362 11 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:31.641 376 12 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:31.660 395 13 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:31.660 395 14 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:31.699 434 15 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:31.719 454 16 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:31.801 536 17 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:31.811 546 18 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:31.829 564 19 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:31.833 568 20 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:31.833 568 21 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:31.868 603 22 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:31.917 652 23 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:31.967 702 24 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:32.011 746 25 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.018 753 26 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:32.055 790 27 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:32.499 1.234 28 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:33.052 1.787 29 128 Danilo Dirani Scuderia CJ Corolla 1:33.295 2.030 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:33.708 2.443 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:34.005 2.740

Q2

Thiago Camilo foi o mais rápido nos primeiros momentos da segunda parte da qualificação ao anotar 1:31.583, com Zonta e Ramos completando o top 3. Casagrande tinha o sexto tempo e estava na zona de corte até então.

Em sua última tentativa, o piloto da Ipiranga melhorou sua marca e garantiu a primeira colocação. Os classificados foram os mesmos que ficaram entre os seis melhores nas voltas iniciais: Camilo, Zonta, Ramos, Salas, Nunes e Casagrande.

Classificação do Q2

Pos. Número Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:31.583 - 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:31.589 6 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:31.633 50 4 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:31.683 100 5 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:31.725 142 6 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:31.773 190 7 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:31.861 278 8 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:31.894 311 9 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:31.896 313 10 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:31.913 330 11 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:31.971 388 12 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:32.072 489 13 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:32.284 701 14 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:32.569 986 15 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:36.924 5.341

Q3

Mais uma vez, os pilotos demoraram a sair e só foram à pista com cerca de quatro minutos restantes para o final do treino classificatório. Com isso, conseguiriam fazer cerca de duas voltas.

Salas liderou as primeiras passagens com a marca de 1:31.702, seguido de perto por Zonta, que ficou a apenas oito milésimos do piloto da KTF. Ramos também acompanhava de perto, a 0s045.

Classificação do Q3

Pos. Número Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:31.702 - 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:31.710 8 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:31.747 45 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:31.805 103 5 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:31.949 247 6 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:31.963 261

Datas das corridas e transmissão

A primeira corrida da etapa de Mogi Guaçu está marcada para as 13h10 deste domingo (24), com a largada da segunda logo em seguida. O Motorsport.com transmite as provas ao vivo em português e inglês no Motorsport.tv, a Band na TV aberta e o SporTV na fechada.

