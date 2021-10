A Stock Car Pro Series realizou neste domingo a primeira de duas corridas referentes à 10ª etapa da temporada 2021. E em uma prova bastante movimentada no Velocitta, Guilherme Salas fez uma ótima prova, segurando as investidas de Ricardo Zonta, para converter a pole em vitória.

César Ramos completou o pódio. Fecharam o top 10: Diego Nunes, Daniel Serra, Allam Khodair, Gaetano di Mauro, Thiago Camilo, Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande. Com isso, Casagrande garante a pole position da corrida 2, com Campos ao seu lado.

No sábado, foi realizado o treino classificatório, que definiu o grid de largada para a corrida 1 deste domingo. Guilherme Salas sai na pole após superar Ricardo Zonta por apenas 0s008, enquanto o líder Gabriel Casagrande sai da quinta posição, e o vice-líder, Daniel Serra, é o oitavo colocado.

Casagrande lidera, com 278 pontos, tendo Daniel Serra em segundo, com 262. Rubens Barrichello é o terceiro, com 234 pontos, apenas três à frente de Ricardo Maurício, que fez história na passagem pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com 218, Cesar Ramos fecha o top 5.

Antes da largada, a Stock anunciou os vencedores do Fan Push: Tuca Antoniazi, Danilo Dirani, Lucas Foreste, Guilherme Salas, Marcos Gomes e Gustavo Frigotto.

A chuva esperada antes do início da corrida não chegou mas, durante a volta de apresentação, o pace car foi visto usando o limpador. E a primeira largada acabou sendo abortada, sendo repassada para a seguinte, mas com a regressiva de 30 minutos já iniciada.

A prova foi finalmente liberada na passagem seguinte pela reta principal, mas com três minutos já transcorridos na regressiva. Salas saiu bem e se manteve à frente, com Zonta saindo colado em segundo.

No final da primeira volta, sem nenhum incidente, Salas se mantinha na ponta, meio segundo à frente de Zonta, com Ramos e Camilo, ambos da Ipiranga, em terceiro e quarto, e Nunes fechando os cinco primeiros. Casagrande caiu de 5º para 6º e Serra também perdeu posição, de 8º para 9º.

Enquanto ocupava a oitava posição, Massa recebeu a informação de que havia sido punido com um drive through por causa da queima de largada no início da prova.

Passados dez minutos de corrida, Salas se mantinha tranquilo na liderança, abrindo mais de 1s para Zonta, que passava a ter Ramos, Camilo e Nunes em sua cola. Casagrande se mantinha em sexto, buscando se aproximar do piloto da Blau, enquanto Serra voltava a ocupar a oitava posição devido à punição de Massa, tendo seu companheiro, Ricardo Maurício, logo atrás.

Buscando poupar equipamento, o ex-piloto da Ferrari na F1 apostou em abandonar a corrida 1 para focar na segunda.

A janela de box foi aberta a 17 minutos do fim da regressiva. E os que entraram nas primeiras voltas, apostaram apenas em trocar pneus, sem reabastecimento, com a exceção de Kanaan.

Neste momento, Casagrande era ultrapassado, deixando líder e vice-líder do campeonato juntos, em sétimo e oitavo. Em uma disputa intensa para recuperar a sexta posição, Campos e Casagrande tiveram alguns toques ao longo da volta que antecedeu a entrada de ambos nos boxes.

Após o final da janela de paradas, com a ordem reestabelecida, Salas e Zonta se mantiveram na ponta, saindo colados dos boxes, com Ramos ainda em terceiro, mas agora com Nunes em quarto e Serra subindo para quinto. Já Casagrande perdeu muito terreno com a troca de pneus, caindo para 10º e ainda atrás de Campos.

Três brigas se destacavam nas voltas finais: Salas x Zonta pela vitória, Ramos e Nunes pela terceira posição, e Campos, Casagrande e Maurício, pela nona e décimas posições, valendo a primeira fila da corrida 2.

No final, Guilherme Salas conseguiu abrir vantagem para Ricardo Zonta para vencer a corrida 1 no Velocitta. César Ramos completou o pódio.

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Dif. Líder 1 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze - 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1.444 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 2.979 4 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 4.753 5 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 9.348 6 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 10.762 7 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 12.642 8 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 13.083 9 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 13.707 10 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 14.826 11 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 15.305 12 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 16.034 13 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 16.519 14 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 16.869 15 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 18.364 16 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 26.125 17 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 32.142 18 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 41.837 19 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:07.539 20 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:13.811 21 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:16.480 22 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:20.099 23 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:20.611 24 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:21.214 25 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:23.439 26 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:27.691 27 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1 Lp. 28 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1 Lp. 29 128 Danilo Dirani Scuderia CJ Corolla 5 Lp. 30 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 10 Lp. 31 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 11 Lp.

Veja como foi a Stock Car Pro Series no Velocitta:

