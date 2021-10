A Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, anunciou neste sábado (23) as datas de realização das doze etapas prevista para a temporada 2022. Com início no dia 13 de fevereiro, o campeonato será encerrado no dia 20 de novembro, se estendendo por praticamente todo o ano que vem.

Uma grande novidade é o retorno da Corrida de Duplas, um dos eventos mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos das principais categorias internacionais. Os locais das provas serão anunciados em breve, em função da definição do calendário de atividades dos vários autódromos do país.

"Optamos por iniciar a temporada mais cedo e com datas espaçadas para que equipes e patrocinadores possam planejar suas ações e com mais tempo de execução entre as etapas", comentou Fernando Julianelli, CEO da Vicar. "Além disso, vamos “dar a largada” com o pé embaixo: nossa primeira prova será justamente a Corrida de Duplas."

"É uma novidade espetacular, pois atrai grandes nomes do esporte e aumenta ainda mais a já destacada posição da Stock Car dentro do cenário do automobilismo internacional. No geral, nossa previsão é de crescimento do evento como um todo, com mais patrocinadores, presença de público e ações de interação com os fãs."

A última edição da Corrida de Duplas foi realizada em 2018, na pista de Interlagos, com vitória de Ricardo Maurício e João Paulo de Oliveira.

Receita de sucesso – A exemplo de 2021, a temporada contará com duas rodadas duplas, realizadas em dois finais de semana: 19 a 20 de março e 2 a 3 de julho. Os eventos também manterão o atual formato de duas largadas por etapa, o que tem garantido bons índices de audiência e muita emoção na pista.

A Stock anunciou nesta semana que na etapa do Velocitta, a ser realizada neste domingo, ultrapassará a marca de 6 mil ultrapassagens por etapa. "Esse índice é espetacular", definiu Julianelli. "Vamos trabalhar para manter ou até melhorar esse nível de competitividade."

A etapa de Mogi Guaçu terá largada às 13h10 de domingo (24), com transmissão do Motorsport.com em inglês e português no Motorsport.tv, da Band na TV aberta e SporTV na fechada.

Datas da Stock Car Pro Series em 2022:

13 de fevereiro, 19 a 20 de março, 10 de abril, 15 de maio, 2 a 3 de julho, 31 de julho, 4 de setembro, 25 de setembro, 23 de outubro e 20 de novembro.

