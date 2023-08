Um sábado perfeito para Ricardo Zonta no autódromo do Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Tudo começou pela manhã, quando no segundo treino livre para a sexta etapa da temporada 2023 da Stock Car, o paranaense bateu o recorde da pista com o carro atual da categoria, usado desde 2020, com 1:29.295.

À tarde, ele confirmou o bom desempenho e marcou a pole position para a primeira corrida deste domingo, com o tempo de 1.30.066, a sexta de sua carreira na Stock Car.

De quebra, Ricardo Zonta se tornou o maior pole position da história do Velocitta na Stock Car. O piloto da equipe Shell-RCM alcançou sua terceira pole no circuito do interior paulista, que recebe corridas da categoria desde 2017, superando Julio Campos e Thiago Camilo, que têm duas cada um. Foi também o melhor Qualifying da Shell na temporada 2023, que ainda teve Gianluca Petecof na terceira posição do grid.

No caso do Velocitta, a pole ainda tem uma importância ainda maior. Segundo o piloto que conta com o apoio da Shell V-Power, largar em primeiro e por dentro, ainda mais em um circuito travado e com poucos pontos de ultrapassagem, é ainda mais importante. Manter a liderança na largada é essencial para ter um início de corrida mais tranquilo, sem correr riscos.

Para obter esse resultado, o trabalho de Zonta com a equipe Shell-RCM, comandada pelo engenheiro Marcel Campos, foi muito importante. Mesmo com o novo asfalto em partes do Velocitta e os novos pneus da Hankook, o time conseguiu encontrar um bom acerto para que o Toyota Corolla #10 do paranaense sempre apresentasse um bom desempenho em todos os treinos, culminando com a pole position deste sábado.

"O mais importante de tudo é largar por dentro e ainda mais em primeiro", disse Zonta. "Isso mostra o trabalho que a gente fez com a equipe durante todo o fim de semana. Mesmo com as mudanças de composto de pneu, de asfalto, que tem mais aderência agora em certas curvas, deu para achar um bom acerto para estas condições".

"A equipe está de parabéns porque a gente evoluiu muito. Em cada treino a gente evoluiu o carro. Vamos mirar para a corrida agora, que é o mais importante".

