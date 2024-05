F1 - Verstappen: "o GP de Mônaco não foi realmente uma corrida"

Max Verstappen disse que ficou "bastante entediado" durante o GP de Mônaco. O holandês da Red Bull justifica a declaração pois "não estava realmente correndo" devido às estratégias de pneus e à dificuldade de ultrapassagem.

Com a bandeira vermelha na 1ª volta, após a batida entre Pérez e as Haas, todos os pilotos trocaram de pneus com a prova parada — e poucos fizeram trocas durante a corrida. O piloto da Red Bull largou e terminou em sexto lugar, com todos os 10 primeiros colocados permanecendo inalterados

Apesar de Verstappen ter sido um dos poucos pilotos a optar por uma segunda troca de pneus, tentando evitar o undercut de Lewis Hamilton, e de ter voltado para a traseira da Mercedes de George Russell, ele não conseguiu encontrar um caminho, mesmo com pneus novos (Russell correu 77 voltas com médios).

"Depois da bandeira vermelha, nossa estratégia foi arruinada, pois tivemos que colocar o pneu médio até o final, já que todos tiveram uma parada livre, e isso significou que tivemos que economizar muito", explicou Verstappen.

"Eu apenas tentei seguir George e estávamos muito fora do ritmo tentando gerenciar os pneus. É claro que isso é muito chato, dirigir literalmente a meio acelerador nas retas em alguns lugares, uma marcha acima do que você normalmente usaria e quatro segundos abaixo do ritmo, então isso não é realmente uma corrida."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Erik Junius

Apesar disso, Verstappen aceitou que isso faz parte da corrida no GP de Mônaco com o layout da pista e acha que apenas mudar isso melhorará a prova.

"Primeiro, eu gostaria de tentar, se houver possibilidade, mudar algumas coisas", disse ele. "Porque isso tornará a emoção ainda melhor.

"No geral, o fim de semana é muito legal, apenas o domingo é um pouco chato, infelizmente, mas o cenário ainda é bonito. Se pudermos encontrar uma maneira de correr um pouco melhor, por que não? Essa seria a minha solução preferida.

"Sim [para mudanças de layout], porque você não pode passar no momento. Se pedirem minha opinião [sobre mudanças], tentarei ver o que é possível, mas também depende dos caminhos que você vai pegar."

Juntamente com a primeira vitória de Leclerc em casa, Verstappen viu sua vantagem no mundial cair para 31 pontos sobre o piloto da Ferrari, enquanto a vantagem da Red Bull no mundial de construtores caiu para 24 pontos sobre a equipe italiana.