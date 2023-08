Logo após a vitória de Ricardo Zonta, a Stock Car Pro Series realizou a segunda corrida do fim de semana no Velocitta, encerrando a sexta etapa da temporada 2023. E em uma prova caótica, com uma série de incidentes na primeira volta, Matías Rossi conquistou mais uma vitória na categoria, com Gabriel Casagrande e Daniel Serra completando o pódio.

Com os resultados da primeira corrida, Matías Rossi foi alçado para a pole position com a inversão dos dez primeiros colocados, dividindo a fila com Nelsinho Piquet, seguido de Gui Salas, Daniel Serra e Rafael Suzuki.

Na largada, Matías se manteve na ponta à frente de Piquet. Diferentemente da corrida 1, uma saída sem confusões nas primeiras curvas.

Mas antes mesmo do fim da primeira volta o caos veio com tudo. Em uma série de incidentes, vários pilotos acabaram abandonando ou com muitos danos em seus carros: Massa, Zonta, Petecof, Bruno Baptista, Piquet, Ramos, Cacá, Campos e Kohl.

A confusão forçou a direção de prova a acionar o safety car por um longo período. A anulação foi estendida com Cacá ficando parado com seu carro no primeiro setor da pista.

A bandeira verde foi retomada com 11min50s ainda no relógio, já iniciando com ele a janela de paradas. Neste momento, Rossi liderava à frente de Serra, Suzuki, Khodair, Petecof, R. Barrichello, Jimenez, Salas, Casagrande e Fraga no top 10.

Rossi teve que segurar as investidas de Serra já desde o primeiro metro, precisando frear com tudo para se manter à frente na primeira curva. Enquanto isso, a direção de prova anunciava a exclusão de Navarro pela confusão no saca-rolhas na primeira volta.

Após uma primeira volta sob bandeira verde, o movimento nos boxes se intensificou, com muitos pilotos optando por fazerem as trocas ao mesmo tempo.

Ao final da janela de boxes, restavam apenas poucas voltas para o fim da prova. Rossi seguia na ponta, com Casagrande em segundo, Serra, Suzuki e R. Barrichello completando o top 5. Mas a vida do argentino não era fácil, com a aproximação do campeão de 2021 forçando o piloto da Full Time a acelerar.

No final, Matías Rossi conseguiu se manter à frente para conquistar mais uma vitória na Stock Car, com Gabriel Casagrande e Daniel Serra completando o pódio.

A Stock Car retoma as atividades da temporada 2023 no fim de agosto com a sétima etapa em Goiânia. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira o resultado da corrida 2 da Stock Car no Velocitta:

1 – Matías Rossi (Full Time Sports – Toyota Corolla)

2 – Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

3 – Daniel Serra (Eurofarma – Chevrolet Cruze)

4 – Rafael Suzuki (Pole Motorsport – Chevrolet Cruze)

5 – Gianluca Petecof (Full Time Sports – Toyota Corolla)

6 – Rubens Barrichello (Mobil Ale – Toyota Corolla)

7 – Felipe Baptista (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

8 – Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

9 – Gaetano di Mauro (Hotcar – Chevrolet Cruze)

10 – Felipe Fraga (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

11 – Gui Salas (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

12 – Felipe Massa (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

13 – Lucas Foresti (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

14 – Allam Khodair (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

15 – Tony Kanaan (Texaco Racing – Toyota Corolla)

16 – Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli – Toyota Corolla)

17 – Nelsinho Piquet (Crown Racing – Toyota Corolla)

18 – Antonio Junqueira (Scuderia Chiarelli – Chevrolet Cruze)

19 – Cacá Bueno (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

20 – Júlio Campos (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

21 – Cesar Ramos (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

22 – Ricardo Zonta (RCM – Toyota Corolla)

23 – Bruno Baptista (RCM – Toyota Corolla)

24 – Enzo Elias (Crown Racing – Toyota Corolla)

25 – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

26 – Ricardo Maurício (Eurofarma – Chevrolet Cruze)

27 – Lucas Kohl (Hotcar – Chevrolet Cruze)

28 – Dudu Barrichello (Mobil Ale – Toyota Corolla)

29 – Átila Abreu (Pole Motorsport – Chevrolet Cruze)

30 – Digo Baptista (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

DSQ - Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

