Príncipe Albert II, governante de Mônaco, celebrou a vitória de Charles Leclerc no principado quebrando protocolos da família real. Albert II se juntou à festa do pódio estourando champagne em Leclerc e bebendo direto da garrafa. A quebra de protocolo até lembrou a celebração de Senna ao vencer o primeiro GP de Mônaco em 1987, quando acidentalmente jogou campagne em Rainier III — pai de Albert II.

Quando Charles Leclerc foi cumprimentar a família real, Albert II estava visivelmente emocionado com a vitória do monegasco — o mesmo aconteceu durante o hino do país. Esta é a primeira vez que um piloto do principado vence em casa na F1. Em 2013 e 2014, houve vitórias de monegascos na F2. Já em 1931, Louis Chiron venceu o GP na época em que as corridas eram eventos independentes.

Na hora que os pilotos foram estourar o champagne, Albert II recuou e depois apareceu com uma garrafa. O alvo do príncipe foi o vencedor e seu conterrâneo, Charles Leclerc. O piloto virou para devolver e parou ao perceber que era Albert II na brincadeira. O príncipe ainda jogou champagne em Piastri (P2) e Sainz (P3) antes de dar um gole direto da garrafa.

Historicamente, a família real de Mônaco se mantém protocolar com as celebrações do pódio. Após os pilotos estourarem o champagne, Albert II e sua esposa se afastam da tradicional brincadeira de jogar champagne.

Em 1987, em sua primeira vitória no GP de Mônaco, Ayrton Senna estourou o champagne contra o engenheiro da Lotus, sua equipe na época. Porém, parte da bebida acabou pegando em Rainier III e outros membros da família real — Albert II estava no palco.

O ato de Senna assustou um dos responsáveis pela cerimônia do pódio e fez um homem, supostamente segurança, entrar na frente de Rainier III. Passado a situação, o princípe foi visto rindo. Nas outras cinco vitórias, Senna não jogou mais champagne em direção à família real.

