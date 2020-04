Um dos nomes mais famosos da história da Stock Car Brasil e pentacampeão da categoria máxima do automobilismo nacional, Cacá Bueno revelou que tem um acordo para correr a temporada 2020, mas pode ficar de fora do campeonato em função dos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus. A informação foi dada pelo próprio piloto com exclusividade ao Motorsport.com via live de Instagram realizada nesta quinta-feira.

"Estava tudo certo, eu ia correr em Goiânia [onde ocorreria a abertura da temporada]. Mas tudo parou. Não cheguei a assinar nenhum contrato e está tudo parado. Estamos esperando um novo calendário para ver se o campeonato vai acontecer e como saÍmos dessa", disse Cacá.

"Existe um comprometimento verbal, mas, caso haja uma volta, não posso afirmar que vou estar no grid. Vai depender do novo calendário, do novo planejamento e dos patrocinadores falarem: 'Cacá, a gente está junto e vamos retomar de onde a gente parou'."

"Se não tivesse o coronavírus, era fato que eu estaria no grid em Goiânia e até bem coberto de patrocínios. Um a gente já tinha falado, que é o iCarros. O outro é a Red Bull. Dos outros dois, um é novo e o outro tinha sido meu patrocinador há muito tempo durante alguns anos", revelou.

"O carro até começou a ser feito. Talvez estivesse mais atrasado que o do Átila [Abreu], o do Galid [Osman] e o do Julio [Campos], mas era um remodelamento do meu carro dos outros anos, então era a mesma equipe, [Crown Racing], mas com outros patrocinadores".

"Eu mesmo comecei a pagar [mecânicos, engenheiros e etc] do meu bolso em fevereiro e março esperando que os patrocinadores fossem começar a pagar a partir de abril. Mas, na hora que explodiu o coronavírus, todo mundo segurou, todo mundo freou", explicou o piloto.

E agora?

"Se o campeonato voltar, não sei se vou correr. Eu preciso que pelo menos dois desses quatro patrocinadores reafirmem a intenção de participar. Na verdade, até três dos quatro. Senão, não tem como eu colocar do meu bolso um dinheiro tão grande".

"Hoje, o meu esforço é que para os mecânicos, engenheiros e todas essas pessoas envolvidas não fiquem desempregados. A gente deu férias para todo mundo e o ideal é que eles não sejam demitidos, então a gente está trabalhando para que isso não aconteça".

"E eu acho que está todo mundo na mesma situação que eu: até quem tem patrocinador grande deve estar mapeando. Vai ter calendário? No fundo, eles pagam por uma temporada. Se ela não existir, é um drama", refletiu Cacá.

Situação é menos complicada que a de outras categorias

"A Stock Car tem um problema bem menor que o Jaguar [I-Pace eTrophy, do qual Cacá foi vice-campeão na temporada passada] e a Fórmula E. A Stock já tem um campeonato que tradicionalmente começa em março, às vezes em abril", ressaltou o piloto.

"Então a gente tem muito tempo para, por exemplo, começar em julho e terminar em dezembro. Ou para começar em agosto e terminar em janeiro. E até para começar em outubro e terminar em fevereiro, se for o caso, e aí a temporada 2021 recomeça em meio. Não tem problema".

"Em seis meses, fazendo corridas a cada 15 dias, dá para fazer um novo calendário. Teríamos tempo hábil para começar de junho até agosto e terminar em fevereiro. Então eu acho que a Stock Car tem menos problemas nesse sentido".

"O fato é que a gente precisa ter um campeonato para que as equipes não quebrem e não botem na rua centenas de funcionários. Cada equipe tem 30, 40 funcionários, e muitas vezes não compete só na Stock Car, mas também na Stock Light e na Copa Truck", ponderou.

"Então seriam centenas de famílias atingidas com o desemprego por um ano completo. Está difícil para todo mundo, eu reconheço, mas um restaurante, uma loja ou uma oficina, tudo isso reabre com o fim da pandemia. A gente, caso não tenha calendário, só 'reabriria' em março do ano que vem. Isso significa um ano de desemprego, não 'só' dois meses, e isso afetaria realmente muitas famílias", completou o pentacampeão da Stock Car.

Penta de Cacá e conquistas de grandes nomes: relembre os campeões da Stock

