A Stock Car anunciou nesta quarta-feira (12) que Buenos Aires receberá uma etapa do campeonato de 2023, em um evento conjunto com o TC2000, uma das principais categorias da Argentina.

O evento acontecerá no dia 8 de outubro e será a primeira vez que a categoria brasileira visita a terra dos ‘hermanos’ desde 2017.

Mas outras 'voltas' foram confirmadas nesta quarta-feira. A terceira e quarta etapas terão retornos de duas praças tradicionais da Stock Car. No dia 21 de maio, Tarumã recebe a maior categoria do automobilismo brasileiro após seis anos. No round seguinte, em 18 de junho, será a vez de Cascavel, com o seu mítico Bacião, de realizar um evento.

Outras novidades ficam por conta das confirmações da etapa do Velopark no dia 17 de setembro e Brasília em 26 de novembro. Estas rodadas estavam carentes de confirmação da Vicar, empresa que organiza a categoria.

Confira o calendário da Stock Car:

2ª – 23/04 – Interlagos (SP)

3ª – 21/05 – Tarumã (RS)

4ª – 18/06 – Cascavel (PR)

5ª – 09/07 – Interlagos (SP)

6ª – 06/08 – Velocitta (SP)

7ª – 27/08 – Goiânia (GO)

8ª – 17/09 – Velopark (RS)

9ª – 08/10 – Buenos Aires (Argentina)

10ª – 29/10 – Velocitta (SP)

11ª – 26/11 – Brasília (DF)

12ª – 17/12 – Interlagos (SP)

