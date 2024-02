Revelação do automobilismo brasileiro, Arthur Leist é o novo piloto da TOYOTA GAZOO Racing para a temporada 2024 da Stock Car Pro Series. O jovem piloto de Novo Hamburgo (RS) vai acelerar o carro 81 da Full Time Sports.

“Um dos grandes objetivos da minha vida seria me tornar piloto profissional, então é uma honra poder realizar isso junto com uma equipe gigantesca que é a Full Time e com a Toyota, que também dispensa apresentações. Um grande privilégio poder fazer parte disso tudo”, diz Leist, 22.

Arthur começou sua trajetória no kart, disputou duas temporadas na F4 Americana (2018 e 2019) conseguindo pódios e vitórias, e em 2020 passou a focar sua carreira no turismo ao estrear na Stock Series (antiga Stock Light). Leist mostrou bom desempenho nas suas três temporadas na categoria de acesso da Stock Car, fechando todos os campeonatos no top 5, inclusive com o terceiro lugar em 2022.

Em 2023, Arthur teve a oportunidade inédita de substituir Tony Kanaan na Full Time Sports, em Tarumã, no Rio Grande do Sul, um dos circuitos mais técnicos do Brasil e seu desempenho impressionou pela rápida adaptação ao conquistar o melhor resultado do carro na temporada.

“Eu sabia da grande responsabilidade em substituir o Tony naquela corrida de Tarumã. Até fiquei pensando em casa depois da etapa, o quanto aquele passo era importante e como eu não fiquei mais ‘nervoso’ do que eu estava. Foi a oportunidade da minha vida, de mostrar meu talento, antes eu estava em uma categoria de base que me deu um grande suporte, mas foi ali que eu consegui mostrar mesmo meu trabalho”, diz Leist.

Daniel Grespan, líder do projeto TOYOTA GAZOO Racing no Brasil, elogiou Arthur e destacou a importância de acreditar em jovens talentos para a Stock Car. “Estamos muito felizes em proporcionar essa primeira temporada ao Arthur", disse.

"Ele é um piloto que tem o DNA da TOYOTA GAZOO Racing: é muito rápido, de grande caráter, íntegro e que sabe muito bem trabalhar em equipe, valores estes que a Toyota busca", seguiu Daniel.

"Apesar de ser jovem, o Arthur já tem uma larga experiência no automobilismo brasileiro e internacional, então nós temos plena confiança de que fará um grande ano e terá total suporte da TOYOTA GAZOO Racing para desempenhar da melhor maneira possível. Sabemos que essa era a vaga mais desejada do grid da Stock Car e o Arthur já mostrou do que é capaz para merecê-la”, diz Grespan.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time Sports, também destacou o rápido poder de aprendizado de Leist: “O Arthur é um piloto que está pronto para fazer a primeira temporada completa na Stock Car".

"Nós sabemos das dificuldades de um ano de estreia, mas a nossa equipe vai dar todo o suporte que ele precisar. Foi assim com o crescimento do Dudu (Barrichello) e do Gianluca (Petecof), então temos muito orgulho de trabalhar com esses jovens pilotos que estão se desenvolvendo muito rápido dentro da maior categoria do Brasil”, diz Maurício. A abertura da temporada 2024 da Stock Car será aberta nos dias 2 e 3 de março em Goiânia (GO).

As CONSEQUÊNCIAS do 'fico' de Norris: RED BULL vai atrás de QUEM agora que Lando ficará na McLaren?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #267 - Par ou ímpar: Renovados, quem você escolheria entre Norris e Leclerc?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: