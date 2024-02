Após ser anunciada como uma das patrocinadoras do Corinthians, nas costas do uniforme alvinegro de São Paulo, a EZZE Seguros agora marca presença na Stock Car. A companhia, que oferece ao público mais de 80 tipos de produtos, estampará sua marca nos carros de resgate que estarão nas 12 etapas da temporada de 2024.

Além disso, a EZZE estará presente em placas e sinalizações de todos os autódromos da Stock e nos macacões dos integrantes dos carros de segurança. Pilotos da categoria também carregarão a marca, se tornando os embaixadores da segurança no campeonato.

Para esta temporada, a EZZE focará em um de seus mais recentes lançamentos, o Seguro Automóvel, sempre ressaltando a importância da segurança dentro e fora das pistas e se utilizando de uma das principais plataformas de promoção do Brasil que conta com transmissão ao vivo em TV aberta e cobertura internacional que chega para mais de 150 países.

Além da Stock Car, a EZZE participará também da Turismo Nacional, campeonato que também é gerido pela Vicar e que conta com os carros de maior volume de vendas do Brasil. Além das sinalizações de pista, a marca estará presente em todos os carros que competirem em 2024.

A novidade vem na esteira do anúncio do lançamento de sua plataforma esportiva, que teve início com o patrocínio na camisa do Corinthians, além de outras entregas no ecossistema de mídia e conteúdo do clube alvinegro.

“E não vamos parar apenas com o patrocínio da StockCar”, promete Henry Soares, gerente de marketing da EZZE Seguros. “Ao longo da temporada, iremos realizar inúmeras ações com o público, nossos corretores e quem irá atender nossos assegurados. Já de início, teremos uma troca de experiência com a equipe de resgate e os operadores de guincho, que serão responsáveis por resgatar nossos clientes com agilidade e segurança.”

"Damos um grande passo para reconhecimento da nossa marca junto à maior categoria do automobilismo brasileiro. Está em nosso radar criar novos benefícios e produtos para todos os envolvidos no ecossistema da Stock Car, incluindo os fãs", compartilha o CEO da EZZE Seguros, Richard Vinhosa.

“A EZZE é mais uma empresa de ponta em seu segmento que ingressa na família Vicar”, disse Fernando Julianelli, CEO da promotora da Stock Car Pro Series e Turismo Nacional, além da Stock Series, Fórmula 4 Credenciado pela FIA e TCR. “O seguro automotivo é atualmente uma garantia de tranquilidade para o proprietário de veículos e ter uma parceira como a EZZE divulgando a importância e a qualidade desse serviço está em linha com o que desejamos para a nossa comunidade: paixão pelo automobilismo, mas responsabilidade ao volante, sempre. Bem-vinda, EZZE”, finalizou.

A primeira aparição da EZZE na Stock Car será no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, na primeira etapa do campeonato de 2024, nos dias 2 e 3 de março.

As CONSEQUÊNCIAS do 'fico' de Norris: RED BULL vai atrás de QUEM agora que Lando ficará na McLaren?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #267 - Par ou ímpar: Renovados, quem você escolheria entre Norris e Leclerc?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: