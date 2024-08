Stock Car: Massa terá pintura nova para etapa de Belo Horizonte

Um fim de semana de estreias para Felipe Massa, piloto do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra. Primeiro, porque o carro do terceiro colocado na temporada terá uma pintura nova.



Predominantemente verde até agora, o carro #19 vai ganhar a cor azul no capô e a marca Lubrax passa a ter a companhia da Gasolina Podium, o combustível oficial da Stock Car.

E ainda será a primeira vez de Massa em um circuito de rua na Stock Car. A categoria vai correr pela primeira vez em Belo Horizonte, em um traçado especialmente montado na esplanada do Estádio do Mineirão.



“O carro ficou muito bonito e tomara que desempenhe bem nesta pista nova, que vamos conhecer melhor a partir desta quinta. Será a minha primeira vez em um circuito de rua na Stock Car e tenho certeza de que vai ser um sucesso para Belo Horizonte ter uma corrida como essa”, disse Felipe Massa, da equipe TMG.



Nesta quinta, os pilotos vão para a pista para o shakedown. Na sexta, serão disputados os primeiros treinos livres; no sábado, a classificação e a corrida sprint e; no domingo, a corrida principal.

MARI BECKER: “Coloco as minhas fichas nos brasileiros”

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!