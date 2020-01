A temporada 2020 da Stock Car nem começou e já está agitada. Nesta segunda-feira (20), a piloto Bia Figueiredo anunciou que está grávida de três meses, o que significa que ela perderá boa parte do campeonato que começa no final de março.

Como a última corrida da temporada passada foi em dezembro, isso significa que Bia correu a última prova da Stock Car do ano já grávida. Mas, a piloto ainda não tinha certeza.

“Em Interlagos eu não tinha certeza que estava grávida, eu só desconfiava”, disse Bia em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. “Logo depois, eu tive certeza. Certamente se soubesse que já estaria eu não correria, por todos os riscos de acidente que envolvem uma corrida.”

“Sou casada há quatro anos e meu marido é louco por crianças. Conforme algumas coisas iam acontecendo durante o ano, chegamos à conclusão que poderíamos tentar e acabou sendo de primeira.”

Mesmo não podendo correr, Bia assegurou que sempre estará por perto dos acontecimentos envolvendo sua equipe na Stock e também no IMSA, em uma equipe que tem Katherine Legge, Christina Nielsen e Tatiana Calderón.

“Será um ano diferente, corro há 26 anos. Nesta semana irei a Daytona para as 24 Horas, para dar uma força para as meninas da equipe, gostaria também de ajudar no desenvolvimento do carro da Ipiranga, que será novo. Tudo aquilo que puder fazer e que o corpo permitir, eu vou fazer.”

E explicou como está sendo o processo de escolha de seu substituto: “O acordo é que para quem me substituir fazer as nove primeiras etapas. Devo ter a criança em agosto e os médicos recomendam mais três meses. Ainda não sabemos quem será meu substituto nesse período, estou conversando com a Ipiranga, participando da decisão de escolha também.”

E como Bia deverá voltar às pistas, no final do ano? Certamente a cabeça de todo competidor fica diferente, segundo relatos deles mesmos após ter o primeiro filho. Essa regra não tem exceção no caro da representante da Ipiranga Racing, citando seu companheiro de equipe, que também teve um ano especial em 2019.

“Nessas horas você ouve conselhos de toda a família...”, brincou Bia. “Não tem como não ser diferente. Conversando com o Camilo, que foi pai ano passado, ele mesmo diz que sua cabeça muda, suas prioridades mudam.”

