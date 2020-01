Stock: Grávida, Bia não corre até fim do ano; piloto guiaria Toyota

Única piloto mulher da Stock Car, Bia Figueiredo anunciou que está grávida e perderá boa parte da próxima temporada da categoria]. No fim do ano passado, a representante da A.Mattheis foi um dos nomes escolhidos para competir com o Toyota Corolla, que estreia em 2020.

De acordo com publicação de Bia nas redes sociais, seu retorno ao cockpit deve ocorrer no fim do ano. Em postagem no Instagram, a piloto escreveu: "A partir de novembro teremos espaço kids nos boxes para a minha volta".

"Anúncio da temporada 2020: estamos grávidos! É um momento muito especial para mim e para a minha família. Baby Figueiredo Souza chega em alguns meses e estamos muito felizes", publicou Bia, casada com Fabio Souza desde 2016. Ainda não se sabe o sexo da criança.