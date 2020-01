Coluna do Vicente Sfeir: A reaproximação vibrante de Brasil e Argentina no automobilismo

O pano quadriculado indica o fim da corrida, mas isso não quer dizer que o esporte a motor estaciona entre uma temporada e outra. Os motores dos carros ainda estavam quentes depois da corrida final da Stock Car em dezembro e, nos bastidores, a movimentação foi intensa.

Não por acaso, em pleno dia 27 de dezembro, veio um anúncio importantíssimo: a Shell assinou acordo para ser fornecedora oficial de combustíveis da Turismo Carretera, a categoria mais antiga do planeta com atividade ininterrupta.

Também não por acaso, tirei duas semanas de férias no início do ano e o destino foi o país vizinho.

Aproveitei o período em Buenos Aires para contatos muito importantes com meus pares encarregados da operação da Raízen na Argentina, bem como com a cúpula de motorsport da Toyota.

Assim como a Shell cruzou a fronteira e ingressa na maior categoria argentina em 2020, a Toyota ingressa na Stock Car neste ano. O intercâmbio tem muito a acrescentar para os dois lados: basta lembrar da relevância da antiga F3 Sul-Americana, que mobilizava pilotos, engenheiros, público, mídia e principalmente patrocinadores dos dois lados da fronteira.

O palco está começando a se armar para revivermos essa rivalidade, positiva para os dois maiores mercados sul-americanos no esporte a motor. Mas agora nos carros de turismo.

Nesse sentido, fiquei muito impressionado com os comentários feitos pelos profissionais da Toyota sobre nosso piloto Ricardo Zonta.

Ricardo Zonta Photo by: Jose Mario Dias

É claro que depois de tantas temporadas com ele na Stock Car, sabemos de sua relevância no Brasil e da importância de ter um profissional com três títulos mundiais e 10 temporadas de F1 no currículo competindo com a concha da Shell no peito.

Mas os inputs dos executivos argentinos, citando corrida vencida pelo Zonta há algum tempo acelerando um Toyota na Costa Rica e mencionando inclusive referências vindas da matriz no Japão, são motivo de orgulho para a Academia Shell e todos os profissionais envolvidos no projeto.

A grande novidade para 2020 promete ser a aproximação entre as vibrantes cenas de esporte a motor brasileira e argentina. E foi uma grata surpresa constatar que Ricardo Zonta desponta como candidato natural a embaixador desse movimento, pela carreira que construiu dentro e fora das pistas.