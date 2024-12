César Ramos, da Ipiranga Racing, foi mais rápido do primeiro treino livre da Super Final da Stock Car Pro Series, em Interlagos, com tempo de 1min39s.003.

Gabriel Casagrande, da AMattheis Vogel, e Guilherme Salas, da KTF com volta de 1min39s744, fecham o top 3 da sessão de abertura da etapa em São Paulo.

Em uma sessão com céu nublado, Ramos foi o mais rápido do primeiro grupo. Já no segundo grupo, Casagrande teve o melhor tempo, com 1min39s545.

Felipe Massa, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Felipe Fraga, Gaetano di Mauro, Júlio Campos e Felipe Baptista fecham o top 10 do TL1,

O segundo treino livre da etapa de Interlagos a acontece nesta sexta-feira, às 14h45. No sábado teremos o classificatório às 9h40, com a corrida sprint às 16h. No domingo, a corrida principal tem largada prevista para 14h30. Quali e corridas terão a transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

