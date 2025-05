A Stock Car inicia neste final de semana a temporada de 2025, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). E Cacá Bueno iniciará mais uma temporada na categoria, a 26ª da carreira, de olho em bons resultados em um ano que marca mais uma mudança de carros: saem os sedans, e entram os SUVs, que pela primeira vez são adotados pelo campeonato mais importante do automobilismo brasileiro.

Pela Stock Car, Cacá já viveu momentos em que a categoria era exclusivamente monomarca, e também esteve no grid nos dois momentos em que a competição passou a ser multimarcas, sendo o atual, desde 2020. Desta forma, o piloto também já acelerou diversos modelos ao longo dos anos.

O dono de cinco títulos está de equipe nova nesta temporada, passando a defender a Scuderia Chiarelli, time do qual também se tornou sócio. Cacá vai pilotar o Chevrolet Tracker, e se mostra com grande expectativa para o início do campeonato, marcado para este domingo no autódromo localizado na zona sul da capital paulista.

“Vamos começar mais uma temporada na Stock Car, agora com a Scuderia Chiarelli, correndo com SUVs. Estou animado para esta primeira etapa em Interlagos e o objetivo é conseguir adaptar o mais rápido com o carro para disputar as primeiras posições nesta estreia com a equipe”, disse Cacá Bueno, que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, PicPay, Tekbond, FP Import, Paraflu, Prime You e Planck.

As atividades da Stock Car em Interlagos serão abertas nesta sexta-feira (2), com três treinos livres. O sábado contará com mais dois ensaios e a classificação que determinará as posições de largada, a partir das 14h45. A corrida que abre a temporada 2025 está marcada para 12h10 de domingo, e contará com transmissão de Band, SporTV e YouTube.

