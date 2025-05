A longa espera acabou. E finalmente chegou a hora de acelerar os novos modelos SUV da Stock Car. A temporada 2025 da principal categoria do automobilismo nacional, que marca o começo de uma nova era de carros, tem início neste fim de semana, entre os dias 02 e 04 de maio, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A programação oficial da etapa de abertura começa na sexta-feira (2) com três treinos livres no dia. No sábado (3) ocorrem mais duas sessões de ensaios, ficando para o começo da tarde o classificatório que define o grid para a única prova da etapa que será a corrida principal no domingo, com 50 minutos + uma volta. A largada será às 12h10 e tem transmissão pela Band na TV aberta e nos canais por assinatura SporTV e BandSports. Haverá transmissão também no canal oficial da categoria no YouTube.

Arthur Leist, o novo piloto da Texaco Racing e dono do Toyota Corolla Cross #81 para 2025, fez no ano passado sua temporada de estreia como piloto titular da Stock Car, e fará no domingo a sua largada de número 25 na posição de titular. O gaúcho de Novo Hamburgo se destacou em 2024 entre os rookies e foi o melhor estreante do grid.

Aos 23 anos completou 23 das 24 corridas realizadas, marcando pontos em todas elas. Além disso, Leist passou para o Q3 e disputou a pole position em quatro oportunidades, conquistou três P7s e um P5 nos grids de largada. Em resultado de corridas, alcançou o Top-10 em nove vezes, sendo que em três destas brigou diretamente pelo pódio, terminando duas corridas em P4 e uma em P5. Na prova de rua de Belo Horizonte foi o dono da volta mais rápida.

Arthur Leist representante da nova geração – a New Kids on the Track, demonstra bastante otimismo com as novidades de 2025. E está com muita expectativa para finalmente acelerar o modelo SUV.

“Depois de meses sem sentar num Stock Car, estou muito animado e ansioso para conhecer de perto minha máquina. Finalmente vamos poder acelerar e eu não vejo a hora de isso acontecer. A expectativa para guiar o novo modelo SUV só aumenta. Essa vai ser uma temporada diferente, com tudo novo: carro novo, nova equipe, patrocinador novo, e mesmo com tantas novidades, eu me sinto voltando para casa, devido ao relacionamento que venho construindo com a Texaco ao longo dos anos. Não poderia estar mais motivado. Estou certo que será um ano incrível ao lado desta marca que tanto admiro e de todos da equipe Crown Racing”, revela empolgado Leist.

O chefe de equipe William Lube reconhece que o novo modelo SUV vai exigir ainda mais dedicação de sua equipe no desenvolvimento do carro, mas está confiante que seu experiente plantel vai aprender e se adaptar rapidamente às novidades.

“Estamos começando uma temporada com muitas novidades. É uma nova era com um projeto de carro totalmente novo, isso vai nos exigir bastante dedicação para nos adequarmos rapidamente ao novo equipamento. A cada rodada será um aprendizado diferente. Claro que a primeira etapa é a mais desafiadora, porque vamos começar do zero. Mas estou certo que nosso time tem experiência de sobra e está apto para o desafio. Vamos trabalhar para aprender e evoluir o carro e entregar o melhor equipamento ao Arthur, e assim buscarmos pódios, vitórias e muitas conquistas juntos ao longo do ano”, destaca William.

2025 com mesmo formato. Primeira etapa terá configuração diferente

O formato das disputas para esta temporada segue o mesmo modelo do que foi adotado em 2024, com duas corridas por etapa, sendo uma sprint de 30 minutos no sábado e a corrida principal no domingo, com 50 minutos de duração e uma pontuação maior. O pole position de cada etapa recebe 2 pontos de bonificação. O classificatório segue dividido em três sessões, e o grid invertido entre os 12 primeiros para a corrida sprint se mantém.

No entanto, em caráter especial, conforme divulgado pela Vicar - promotora da Stock Car Pro Series – por conta da introdução da nova geração de carros na categoria, a primeira etapa, marcada para este fim de semana, terá um formato diferenciado. Serão cinco treinos livres que acontecem partir de sexta-feira para que pilotos e equipes façam uma melhor adaptação técnica e possam trabalhar com mais ênfase nas configurações mecânicas e eletrônicas.

Outra alteração é que na primeira prova do ano será realizada apenas uma corrida, a principal no domingo, com pontuação diferenciada: o vencedor somará 30 pontos, o segundo 29, o terceiro 28, assim sucessivamente. E nessa etapa, todos os competidores que completarem a corrida, mesmo que terminem abaixo da 30ª colocação recebem um ponto. A bonificação do pole position não será aplicada na etapa de abertura.

