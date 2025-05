A Mitsubishi Motors está de volta à Stock Car com um parceiro que conhece bem: a equipe Eurofarma-RC, comandada por Rosinei Campos, o Meinha. A nova fase da parceria, que marcou época entre 2006 e 2008 com dois títulos de pilotos, terá como trunfo o novo Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car, projeto que representa um salto tecnológico na categoria.

Para 2025, a Eurofarma-RC contará com dois nomes de peso em uma dupla 100% nova: Felipe Fraga, campeão da Stock Car em 2016, e Gaetano Di Mauro, um dos jovens talentos do grid. A expectativa da equipe é repetir o sucesso da primeira passagem da Mitsubishi pela Stock Car ao lado da equipe, quando conquistou 11 vitórias, 19 pódios, 5 poles e 4 voltas mais rápidas com os pilotos Cacá Bueno e Antônio Jorge Neto.

Sob o comando de Rosinei Campos, o Meinha — único chefe de equipe presente em todas as temporadas da Stock Car desde sua criação, em 1979 — o time traz de volta às pistas a união com a montadora japonesa, com quem conquistou dois títulos de pilotos, 11 vitórias e uma série de pódios e poles em apenas três temporadas.

“É um carro muito bem construído, carro nível importado. Um passo grande em termos de tecnologia”, definiu Meinha, ao comentar sobre o novo Mitsubishi Eclipse Cross desenvolvido para a temporada 2025. “A gente quer chegar disputando vitória já logo de cara, mas temos a consciência de que há muitas equipes muito fortes e pilotos de alto nível. Esperamos colher frutos e bons resultados com esse time”, afirmou o paranaense.

Para representar a força dessa nova fase, a Eurofarma-RC contará com dois talentos do automobilismo nacional. Felipe Fraga, campeão da Stock Car em 2016, retorna ao time que o consagrou, com números impressionantes: 20 vitórias, 39 pódios e 13 poles em 173 corridas.

“Sou muito fã da marca. A Mitsubishi tem uma história muito bonita na Stock Car com ídolos como Cacá Bueno, Ingo Hoffmann… E também com o Meinha. Para mim vai ser um prazer representar a Mitsubishi e a Eurofarma — duas marcas que são referência no automobilismo brasileiro”, disse Fraga. “Minha expectativa é das melhores. Se fosse para eu escolher uma equipe, ela seria a que estou agora. Nunca estive tão empolgado para um início de temporada como agora.”

Ao lado dele estará Gaetano Di Mauro, jovem piloto de talento reconhecido, com quatro vitórias e dez pódios em sua trajetória na categoria. Gaetano também demonstra confiança no novo ciclo da Stock Car: “Estou muito animado para enfim acelerar o Mitsubishi Eclipse Cross. O carro ficou muito bonito, e a gente sabe que um carro turbo era tudo o que a categoria precisava. Além de ter uma montadora tão importante como a Mitsubishi Motors no suporte às equipes, tenho certeza de que será um espetáculo para todos com esta nova geração.”

Entre 2006 e 2008, a aliança entre Mitsubishi e Eurofarma-RC levou Cacá Bueno ao bicampeonato da Stock Car e firmou a marca japonesa como referência em desempenho e confiabilidade. Com o Mitsubishi Lancer, o time com sede em Curitiba (PR) conquistou 11 vitórias e dois títulos. Agora, com o Mitsubishi Eclipse Cross e com o DNA esportivo da Mitsubishi ainda mais aflorado, a expectativa é de que essa história de vitórias seja retomada com força total.

A temporada 2025 da Stock Car começa com muita movimentação em Interlagos. Entre sexta-feira (2) e sábado (3), os pilotos participam de cinco sessões de treinos livres, marcando os primeiros testes com os novos carros da categoria. A definição do grid acontece no sábado, às 14h45, com a disputa da classificação oficial.

Ao contrário das demais rodadas do ano, a etapa inaugural terá apenas a corrida principal, agendada para domingo (4), às 12h10. A prova terá 50 minutos mais uma volta e contará com transmissão ao vivo pela Band, SporTV e também nas plataformas digitais, incluindo o canal da Stock Car no YouTube.

