Apesar de não ter conseguido os pontos que desejava na segunda corrida da Stock Car no Velo Città, Thiago Camilo venceu a primeira prova após largar da pole e voltou a mostrar seu potencial e o da Ipiranga Racing na briga pelo título da categoria máxima do automobilismo brasileiro.

O paulistano contou com estratégia perfeita da equipe comandada por Andreas Mattheis e superou os concorrentes em meio à indefinição do clima em Mogi Guaçu (SP). O domingo começou com chuva e a pista foi encharcado, mas secou ao longo da corrida 1 e complicou a vida dos pilotos.

"Foi uma prova mentalmente desgastante, porque você tem que conduzir o carro numa pista molhada de maneira que você consiga manter a vantagem em relação ao segundo colocado e ainda é preciso pensar no que vai acontecer durante a janela de pit stop", comentou Camilo.

"Mas acho que a gente conseguiu manter a tranquilidade e a calma antes da abertura da janela. Eu vim conversando com a equipe. Falei que a gente precisava de três voltas durante a janela, mesmo com o risco do safety car".

"Era necessário para conseguir colocar o pneu slick e voltar para a pista mais rápido que os concorrentes com pneus de chuva, ou até mesmo aqueles que já tinha colocado compostos para pista seca mas ainda não haviam conseguido performance", ponderou.

"A gente encaixou a estratégia com perfeição e, quando voltei dos boxes, fui bem mais rápido que os concorrentes com pneus de chuva e até mesmo que o pessoal que já estava de slick. Mesmo com os pneus frios, tivemos uma performance muito boa".

"A partir dali foi uma prova tranquila e eu descontava muito rapidamente para o Fraga, que vinha na frente. Em uma volta, a diferença passou a ser visual, então comecei a administrar combustível e pneus, inclusive economizando pushes", completou o #21, terceiro colocado na tabela.

Classificação do campeonato (top-10):

1- Daniel Serra - 305 pontos

2- Ricardo Maurício - 287

3- Thiago Camilo - 281

4- Rubens Barrichello - 265

5- Julio Campos - 256

6- Felipe Fraga - 244

7- Gabriel Casagrande - 223

8- Cacá Bueno - 213

9- Bruno Baptista - 163

10- Max Wilson - 140

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa