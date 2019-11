Após meses de negociações e rumores, a Toyota confirmou que fará parte da Stock Car a partir de 2020. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira, em evento na Argentina. O modelo que será utilizado é o novo Corolla e as equipes que terão o novo carro ainda não estão definidas, com a organização da categoria brasileira definindo junto aos times quem estará com o novo equipamento.

A Stock Car terá em 2020 uma temporada na qual a categoria também estreará um novo projeto de carro, que adotará monoblocos originais produzidos pelas fábricas participantes e uma filosofia mais alinhada com as expectativas dos fãs de automóveis.

Com carros mais próximos aos de rua, a Toyota Gazoo Racing, braço esportivo da montadora que apoia o esporte argentino há mais tempo, também virá ao Brasil. Além de apoiar os ‘hermanos’, a Gazoo também está presente em programas mundiais de rali e endurance, além de ser a marca que está na linha esportiva dos automóveis que estão acessíveis ao público em geral.

Na Argentina, a equipe Toyota é efetivamente uma equipe de fábrica. Já no Brasil, pelo menos na primeira temporada, a marca liberará uma licença de uso do nome Gazoo Racing para uma ou mais equipes parceiras.

“A Toyota é uma marca de grande tradição no esporte e sua entrada representa um passo importante na reformulação que está em andamento na Stock Car”, disse Carlos Col, CEO da Vicar Promoções Desportivas, organizadora da categoria.

“Toyota e Chevrolet impulsionarão nosso projeto de evolução técnica e desportiva, além de reforçarem nossa imagem de categoria líder no cenário sul-americano. O automobilismo brasileiro recebe uma grande notícia hoje e nós ficamos felizes em poder trazê-la a público”, completou o dirigente.

Os planos da fabricante japonesa são audaciosos para o Brasil. A participação na Stock será apenas uma das frentes em que a Toyota vai investir. Segundo apurado pelo Motorsport.com, escolas de pilotagem estão entre as novidades, com novas promessas podendo ter um caminho claro à Stock Light e, possivelmente, na Stock Car.

ATUALIZAÇÃO:

Outra novidade importante apresentada pelos executivos da Toyota e da Stock Car é a “Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Racing – Brasil”, que já selecionou seis kartistas entre 15 e 17 anos de idade para uma seletiva que se dará nas etapas de Goiânia (24/11) e Interlagos (15/12), os dois últimos compromissos da Stock Car em 2019.

Os participantes serão submetidos a um treinamento por parte de profissionais especializados, que visa desenvolver habilidades específicas e importantes para os pilotos na atualidade, como relacionamento com a imprensa, estratégias de carreira, conhecimento técnico, condicionamento físico e mental, e processos de trabalho com o engenheiro de pista.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: