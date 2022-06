Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, acontece a 90ª edição das 24 Horas de Le Mans (veja horários e transmissão mais abaixo, após a tabela de classificação), prova mais tradicional do endurance mundial e integrante da Tríplice Coroa do Automobilismo -- ao lado do GP de Mônaco de Fórmula 1 e das 500 Milhas de Indianápolis da IndyCar. E a Stock Car, principal categoria do esporte a motor brasileiro, está bem representada em La Sarthe.

Tricampeão da competição nacional e duas vezes vencedor da corrida francesa na classe GTE Pro, Daniel Serra tenta mais uma conquista no palco europeu e parte do sexto lugar na divisão, na qual guia uma Ferrari 488 GTE EVO com James Calado (ING) e Alessandro Pier Guidi (ITA).

Já Felipe Fraga, mais jovem campeão da história da Stock Car -- na qual venceu a temporada 2016 --, parte imediatamente atrás de seu rival brasileiro na GTE Pro, largando do 37º posto geral com Sam Bird (ING) e Shane von Gisbergen (NZL) na etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Além de Serra e Fraga, o Brasil também é representado nas 24h de 2022 por André Negrão (time Alpine, líder da classe de hipercarros, a principal, no WEC), Pipo Derani (Glickenhaus, hipercarros), Felipe Nasr (Penske, LMP2) e Pietro Fittipaldi (Inter Europol, LMP2). Veja suas posições de largada: