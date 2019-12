Daniel Serra, que conquistou o terceiro título consecutivo da Stock Car neste final de semana, fez parte da equipe vitoriosa da classe GTE Pro da Aston Martin em Le Mans em 2017, ao lado de Jonathan Adam e Darren Turner.

Ele ficou de fora quando a Aston encerrou sua formação naquela temporada e, em vez disso, provou ser cada vez mais bem-sucedido como parte de várias equipes da Ferrari no GT, ganhando notavelmente a classe GT Daytona de Petit Le Mans em 2018 com Scuderia Corsa Ferrari e em 2019 com a Risi.

O piloto de 35 anos também fez parceria com os regulares da Ferrari GT James Calado e Alessandro Pier Guidi nas duas últimas Le Mans, conquistando uma segunda vitória na edição de 2019.

O dinamarquês Nicklas Nielsen, de 22 anos, acumulou enorme coleção de troféus durante uma carreira internacional de kart que se estendeu na última década, como vários títulos do WSK, além de um vice-campeonato na classe KF do Campeonato europeu de 2014 e terceiro lugar na mesma classe no Mundial de 2015. Participou da Fórmula 4 e foi campeão da Ferrari Challenge antes de se juntar à equipe da Luzich Ferrari na European Le Mans Series neste ano, conquistando o título GTE ao lado de Pier Guidi e Lavergne.

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: