Com atraso causado pela chuva, Gabriel Casagrande faz a pole para a corrida 1 da Stock Car em Goiânia. Thiago Camilo ficou 0s172 atrás do piloto da Crown Racing e fechou a primeira fila. O top-6 foi completado por: César Ramos, Lucas Foresti, Felipe Fraga e Guga Lima.

O destaque da classificação ficou por conta da chuva, que favoreceu àqueles que pegaram a pista mais seca, causando a queda precoce de Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Julio Campos, que estão na briga direta pelo título. O piloto da Eurofarma explicou o motivo de ter ficado para trás.

"Conseguimos melhorar no terceiro treino, mas meu acerto não funciona na chuva, precisamos pensar nisso", afirmou Maurício, vice-líder do campeonato.

Q1:

Após o atraso de 45 minutos, os carros do grupo 1 foram à pista com o asfalto ainda molhado. Felipe Fraga chegou a ter uma escapada, mas conseguiu se recuperar e seguiu normalmente. Galid Osman foi outro que saiu e voltou para o traçado.

O primeiro a assumir a ponta, foi Gabriel Casagrande, que fechou sua volta em 1min38s567. Nos últimos minutos, Daniel Serra bateu o tempo do piloto paranaense, mas quando o cronômetro já estava zerado, Felipe Fraga fez 1min31s997 e assumiu a ponta. O vice-líder do campeonato, Ricardo Maurício, que ficou em último do grupo 1.

Logo no início das atividades do grupo 2, Denis Navarro bateu na barreira de proteção da entrada da reta e causou a interrupção da sessão. Mas a chuva ajudou e as condições da pista melhoraram nos últimos minutos.

Com isso, César Ramos e Lucas Foresti tiveram a chance de, um após o outro, tomarem a ponta de Fraga. O novato Marcel Coletta ainda conseguiu uma boa volta no finzinho e se colocou entre os dois veteranos. Do grupo 1, apenas Fraga, Serra, Casagrande e Camilo passaram para a segunda fase do classificatório.

Q2:

O prodígio da KTF, Guilherme Salas, foi o primeiro a fazer volta rápida, mas seu tempo não ficou muito no topo da tabela, pois Camilo fez uma volta em 1min30s306 e tomou a ponta do piloto destaque da Stock Light.

Nos segundos finais, Guga Lima encaixou uma boa volta e fechou em segundo lugar, empurrando o líder do campeonato, Daniel Serra, para fora do Q3. Avançaram à disputa pela pole: Camilo, Casagrande, Lucas Foresti, Guga Lima, Fraga e César Ramos.

Q3:

A fase de definição do grid começou com um dilema para os pilotos: Qual pneu usar, de chuva ou slick? A melhora nas condições do asfalto fez com que todos os seis apostassem nos pneus de seco. Thiago Camilo foi o que mais tempo demorou para tomar a decisão.

Cesar Ramos foi o primeiro a ir para a pista e o piloto da fechou sua volta em 1min27s156. Em sua tentativa, Fraga chegou a fazer a melhor parcial no segundo setor, mas acabou atrás de Ramos.

Guga Lima não repetiu o desempenho do Q2 e terminou em último entre aqueles que foram ao Q3, com a marca de 1min27s913. O companheiro do piloto da Vogel, Lucas Foresti, foi melhor e fechou sua volta à frente de Fraga.

Casagrande foi o penúltimo a registrar volta rápida, fechando com 1min26s396, colocando pressão em Camilo, que foi para a pista logo em seguida. O piloto da Ipiranga Racing ficou pouco atrás do concorrente da Crown nas parciais e fechou com 1min26s568. Com isso, Casagrande alcançou sua segunda pole na temporada.

Confira como ficou o grid de largada para a corrida 1 da Stock em Goiânia:

Pos. No. Piloto Equipe Tempo Dif. Int. 1 83 Gabriel Casagrande Crown Racing 1:26.396 - - 2 25 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:26.568 0.172 0.172 3 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports 1:27.156 0.760 0.588 4 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports 1:27.275 0.879 0.119 5 88 Felipe Fraga Cimed Racing 1:27.582 1.186 0.307 6 9 Guga Lima Vogel Motorsports 1:27.913 1.517 0.331 7 29 Daniel Serra Eurofarma RC 1:30.878 0.572 0.016 8 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports 1:30.937 0.631 0.059 9 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports 1:31.004 0.698 0.067 10 85 Guilherme Salas KTF Sports 1:31.008 0.702 0.004 11 177 Marcel Coletta Crown Racing 1:31.019 0.713 0.011 12 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra 1:31.048 0.742 0.029 13 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing 1:31.343 1.037 0.295 14 18 Allam Khodair Blau Motor Sports 1:31.384 1.078 0.041 15 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições 1:31.436 1.130 0.052 16 0 Cacá Bueno Cimed Racing 1:32.406 0.948 0.049 17 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 1:32.526 1068 0.120 18 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 1:32.536 1078 0.010 19 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:32.559 1101 0.023 20 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 1:32.565 1107 0.006 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:32.672 1214 0.107 22 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:32.745 1287 0.073 23 65 Max Wilson RCM Motorsport 1:32.775 1317 0.030 24 70 Diego Nunes KTF Sports 1:32.812 1354 0.037 25 28 Galid Osman Shell Helix Ultra 1:33.038 1580 0.226 26 27 Raphael Reis Carlos Alves Competições 1:33.057 1599 0.019 27 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC 1:33.098 1640 0.041 28 54 Tuca Antoniazzi Hot Car Competições 1:36.402 4944 3304 29 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports - - -

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

