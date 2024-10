O fim de semana trará a oportunidade de uma conquista inédita na trajetória da equipe Cavaleiro Sports nas pistas: o time chefiado por Beto Cavaleiro poderá obter sua primeira vitória em solo estrangeiro, na disputa do Festival Sul-Americano de Velocidade do qual farão parte as categorias Stock Car e Fórmula 4 Brasil. A programação se desenrola no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, capital da Argentina.

Pela Stock Car, o ano da Cavaleiro já é o mais vitorioso da história da equipe. Afinal, a temporada marcou a primeira vitória do time, tanto numa corrida principal quanto em prova sprint, ambas conquistadas pelo piloto Gaetano di Mauro. A programação da Stock Car em Buenos Aires terá, no sábado (5), a disputa da classificação às 9h35 e da prova sprint às 15h30, respectivamente. No domingo (6), a corrida principal tem largada às 12h20.

Já na Fórmula 4, a Cavaleiro Sports é a atual campeã da categoria, entre equipes e pilotos, depois do título conquistado em 2023 por Vinícius Tessaro. Nesta temporada, o melhor representante do time, após quatro de oito etapas disputadas, é Ethan Nobels, terceiro colocado na classificação geral e melhor estreante até aqui da temporada. A programação da categoria-escola começa na sexta-feira (4), com a primeira prova, às 16h50. A prova de sábado inicia às 12h05, enquanto a corrida de domingo tem largada às 8h05.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e emoção do final de semana de ambas as categorias.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Nelsinho Piquet (Stock Car): “Um traçado parcialmente diferente do que usamos no ano passado, eu gosto de pistas novas, novos desafios e espero ter uma oportunidade boa para buscar bons resultados e seguir em nosso objetivo de terminar o campeonato no top 10. Ano passado fiz uma jornada dupla disputando os 200km de Buenos Aires do TC2000 e subi ao pódio, espero que essa atmosfera se repita desta vez nas provas da Stock.”

Gaetano di Mauro (Stock Car): “Estou animado para a etapa da Argentina. Foi muito legal a corrida lá no ano passado, uma pena que a gente acabou tendo alguns probleminhas e não pudemos ter bons resultados. É uma pista que gostei muito, o público também é bem legal em Buenos Aires, então vai ser uma etapa bem importante para a gente. Acho que temos um carro competitivo, que infelizmente não demonstrou todo seu potencial na última etapa por conta de um problema na classificação, mas acho que nessa prova da Argentina vamos vir com tudo e mostrar todo o nosso potencial”.

Lucca Zucchini (Fórmula 4): “Para essa etapa, é um pouco difícil colocar expectativas claras, já que não conhecemos a pista. Será uma questão de quem se adapta mais rápido à pista e às mudanças que ela terá ao longo dos dias, visto as diferentes categorias que vão correr nessa etapa. Acho que vai ser uma etapa mais caótica e que pode destoar do resto da temporada, então o mais importante é sair da confusão e levar os pontos possíveis para casa”.

Ethan Nobels (Fórmula 4): “Estou muito animado para disputar minha primeira corrida de monoposto fora do Brasil e conhecer uma pista nova. Expectativas altas para conhecer o circuito em Buenos Aires e lutar para conquistar mais vitórias na temporada”.

