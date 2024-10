A Stock Car inicia neste final de semana a fase internacional do calendário. As próximas duas etapas da maior categoria do automobilismo brasileiro irão acontecer na Argentina e, em seguida, no Uruguai.

A primeira parada será no Autódromo Oscar Y Juan Galvéz, em Buenos Aires, que receberá a Stock Car pelo segundo ano consecutivo. Em 2023, a Blau Motorsport se deu bem por lá, com Felipe Fraga cruzando a linha de chegada na segunda colocação.

“A pista de Buenos Aires é a pista onde o nosso carro teve o melhor desempenho no ano passado e a gente vem tendo uma evolução constante no carro deste ano. No Velopark a gente poderia ter chegado no pódio, se eu não tivesse sido literalmente tirado da corrida. Então, estou muito confiante com nossa primeira corrida internacional do calendário. Vou dar meu máximo e tentar tirar o máximo do carro para repetir os feitos do ano passado”, disse Felipe Fraga, que largou na pole na etapa de Buenos Aires, em 2023.

Allam Khodair também tem boas recordações do Autódromo Oscar Y Juan Galvéz. Foi lá que, em 2013, ele conquistou o título sul-americano de GT ao lado de Marcelo Hahn.

“Foi o nosso primeiro título juntos e voltar a correr em Buenos Aires é sempre muito especial. Nossa temporada atual infelizmente vem sendo bastante complicada, mas estamos voltando a uma pista onde conseguimos andar bem no ano passado e espero quebrar essa sequência de corridas ruins com uma vitória neste final de semana”, disse o Japonês Voador.

As atividades de pista em Buenos Aires começam na sexta-feira com o shakedown às 08h00 e dois treinos livres às 09h35 e às 14h35. No sábado, o Chevrolet Cruze Azul vai para a pista para a sessão classificatória às 09h35, seguido da corrida Sprint às 15h30. A corrida Principal acontecerá no domingo às 11h55. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

