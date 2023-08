Nelsinho Piquet vai disputar neste fim de semana a sétima etapa da Stock Car, em Goiânia. O primeiro campeão mundial da Fórmula E encara uma maratona de provas que começou com a conquista do título no Sertões, passa pela etapa da Stock Car e termina na próxima semana com os testes em Portugal da European Le Mans Series.

O piloto do carro #33 busca sua segunda vitória e o quarto pódio na pista da capital de Goiás. Diferente da configuração em que venceu no ano passado, a sétima etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro será disputada no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, com 2.695 metros de extensão,

Para este fim de semana, as altas temperaturas previstas para a capital de Goiás serão um grande desafio para carros e pilotos. Neste fim de semana, uma forte onda de calor deve atingir o país, de acordo com a meteorologia. São esperadas temperaturas máximas de 38°C.

Piquet enfrenta uma maratona de provas que começou com nove dias de disputa do Rally dos Sertões, sendo campeão da classe UTV3 no último sábado. Sem tempo para descanso, o único brasileiro vencedor de uma prova nacional da NASCAR embarca para Goiânia e na sequência parte para Portugal para testes com o carro LMP2 da European Le Mans Series.

“Chego muito feliz pelo título dos Sertões, mas agora temos que virar a chave e nos concentrar para outro tipo de competição. Goiânia é uma pista que eu gosto muito, venci aqui no ano passado, conquistei pódios, mas o anel externo é bem diferente. Vamos ter que nos adaptar nos treinos e buscar um bom resultado.”

A classificação para a sétima etapa da temporada 2023 da Stock Car terá transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv no sábado. No domingo, as duas corridas serão mostradas, também ao vivo.

