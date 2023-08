A etapa deste final de semana da Stock Car em Goiânia (GO) marca a única rodada dupla da temporada a ser disputada em um circuito de anel externo, ou seja, semelhante aos traçados ovais das competições americanas. Se por um lado isso pode trazer emoção por conta dos carros mais próximos, por outro pode acentuar as mínimas diferenças entre os carros da categoria, é o que acredita Gabriel Casagrande, campeão da Stock Car em 2021, que pilota o Chevrolet Cruze 83 da equipe AMattheis Vogel.

“Será um desafio a mais ter uma pista com poucas curvas. Não vou enganar ninguém que historicamente não vamos tão bem em circuitos com poucas retas, eu consegui um único pódio no anel externo de Goiânia em 2021, mas foi com uma estratégia privilegiando totalmente a corrida 2, então vai ser um final de semana em que nós iremos sofrer. Apesar disso, é possível pensar em fazer o ‘arroz com feijão’ e sair de lá ainda bem no campeonato”, disse Casagrande.

Casagrande vem de um segundo lugar conquistado na etapa passada no Velocitta. O piloto paranaense é o terceiro colocado no campeonato com 157 pontos, apenas sete a menos que o líder Thiago Camilo. Para este final de semana, outro fator que deve influenciar nas corridas é o lastro de sucesso que os primeiros colocados carregam no carro. Casagrande carregará 20 kg extras, sendo que apenas os dois primeiros estarão mais pesados.

“Se classificarmos entre os 10 ou 12 primeiros será um resultado positivo, ainda mais pensando no fator do lastro, então espero que o pessoal que está na frente da tabela também sofra um pouco com isso para ficar um pouco justo. Acho que essa corrida é de sobrevivência, então vamos buscar bons pontos para o campeonato não ir embora e nas últimas cinco etapas repetir o que temos feito ao longo do ano pra permanecer na frente e tentarmos o bicampeonato lá no final”, completa Casagrande.

Os treinos da Stock Car em Goiânia começam na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h50, com o shakedown. O primeiro treino livre será realizado ao meio-dia. A programação segue no sábado com o segundo treino às 8h45 e a classificação será às 13h. A rodada dupla no domingo está prevista para ser iniciada a partir de 13h30, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

