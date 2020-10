Demorou três anos, mas a equipe Blau Motorsport finalmente conquistou sua primeira vitória na Stock Car. Na Corrida 2 deste domingo no Velocitta, Diego Nunes venceu com folga, liderando de ponta a ponta, em seu primeiro triunfo no ano.

O piloto foi apoiado por uma estratégia ideal montada pela equipe no fechamento da sétima etapa da temporada 2020 da Stock, que foi marcada por duas vitórias de pilotos de Cruze.

“Foi um longo caminho que percorremos para chegar a este momento", disse o chefe da equipe Maurício Martinez. "Temos que comemorar muito e, com certeza, esta é apenas a primeira de muitas vitórias que iremos conquistar”.

“Batemos na trave em outras corridas, sofremos com quebras no início do campeonato, mas nós sabíamos que quando as coisas encaixassem este resultado viria. Só tenho a agradecer a todo nosso time, à Blau que acreditou no meu trabalho e me contratou para esta temporada. Outras vitórias virão”, disse o vencedor Diego Nunes.

E a Blau ainda colocou dois pilotos no pódio da Corrida 2, com Allam Khodair terminando em terceiro e agora o Japonês Voador tem 131 pontos, ocupando a sétima posição na classificação do campeonato.

"Muito feliz com este terceiro pódio no ano, estamos escalando a tabela pra chegar ao final do campeonato brigando pelas primeiras posições", disse Khodair após seu terceiro pódio no ano.

A Stock retoma a temporada 2020 no início de novembro, com etapa em Curitiba nos dias 07 e 08. Todas as notícias sobre a Stock Car você acompanha no site do Motorsport.com. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nosso canal no YouTube!

